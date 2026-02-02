Concurso docente: MEC confirma que sistema cayó porque están “desbordados”

Docentes de distintos puntos del país denunciaron que el sistema SIGMEC no funciona desde el viernes y no pueden inscribirse para participar de los concursos docentes. Hugo Tarabini, director de Tecnologías del Ministerio de Educación, manifestó que “tanta cantidad se registra de manera simultánea para participar del concurso, que eso hace que se sature el sistema y por momentos deja ya de funcionar para los nuevos usuarios que intentan acceder”.

Lea más: MEC extiende plazo tras la caída de plataforma Sigmec, para selección de 23.700 cargos docentes

Indicó que, en pocas palabras, están desbordados. Con respecto a la causa, alegó que el sistema Sigmec fue desarrollado hace más de 10 años y que ese sería el motivo.

Plazo ampliado

“Estamos trabajando para ampliar la capacidad”, manifestó. Tarabani confirmó que tuvieron varios cortes en distintos horarios, por lo cual ya el MEC decidió ampliar el plazo, que estaba previsto para el martes a las 20:00, y extenderlo hasta el miércoles a las 20:00, es decir, un día más.

No obstante, el director del MEC aseguró que no descartan la posibilidad de sumar más tiempo a esa extensión, dependiendo de si persisten o no los problemas en el registro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con respecto a la cantidad de inscriptos hasta la fecha, confirmó que ya son más de 9.000 docentes, quienes aspiran a acceder a uno de los 23.754 cargos disponibles a nivel país. Los maestros pueden postular a varios cargos al mismo tiempo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Docentes denuncian largas esperas para trámites de certificación

Además de las fallas técnicas, docentes consultados por ABC manifestaron su preocupación por la supuesta falta de publicación y habilitación de todos los rubros disponibles para el concurso. Afirman que la cantidad de cargos ofertados sería menor a la necesidad real del sistema educativo.