Diputado opositor advierte que Caja Parlamentaria será deficitaria a partir del 2040

El diputado Raúl Benítez señala, respecto a la Caja de Jubilaciones Parlamentaria, que las reformas propuestas solo logran postergar el colapso económico en lugar de resolverlo, lo que eventualmente obligará al Estado a cubrir el total de las pensiones con fondos públicos.

Ante este escenario, se plantea como solución definitiva la eliminación del sistema actual o, como alternativa mínima, que la participación en dicha caja sea estrictamente opcional para los legisladores.

“Aunque actualmente la Caja Parlamentaria no presenta déficit, comenzará a ser deficitaria a partir de 2040 o 2041, manifestó a la 1080 AM.

Agregó que según el escenario actual, en el 2035 de un patrimonio de G. 264.000.000 se va a pasar a un patrimonio de G. 81.000.000.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Con la reforma lo único que estamos haciendo es patear hacia adelante”. También dijo que el planteamiento se debe basar en el sinceramiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Diputados plantearán reformar la caja parlamentaria para tener “autoridad moral”

Plantearán reforma

La Cámara de Diputados analizará esta semana la reforma de la caja fiscal, pero legisladores de distintas bancadas impulsan primero cambios en la caja parlamentaria, con el argumento de contar con “autoridad moral y política” antes de tomar una decisión sobre el sistema jubilatorio del Estado.

“Pilares” de la reforma de la caja fiscal