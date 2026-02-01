Caja Fiscal: docentes anuncian movilización nacional para el jueves

La Federación de Educadores del Paraguay (FEP) convocó a una movilización nacional del sector docente para este jueves 5 de febrero, en rechazo a las modificaciones proyectadas para la Caja Fiscal del Magisterio Nacional, bajo la consigna “No a los 62 años. El derecho del docente se defiende”.

Rechazo a la reforma jubilatoria

La medida de fuerza apunta a presionar al Gobierno del presidente Santiago Peña para que desista de impulsar cambios en el sistema jubilatorio del magisterio, que afectarían las condiciones de retiro de los docentes. Desde la FEP sostienen que la reforma vulnera derechos adquiridos del sector.

Frente gremial con 21 sindicatos

El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, Silvio Piris, confirmó que la convocatoria logró la adhesión de 21 sindicatos, conformando un frente amplio de protesta que trasciende el ámbito educativo.

La movilización incluye a docentes del magisterio nacional, sectores universitarios, oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como personal administrativo y profesionales del sector médico.

“Nos van a estar acompañando también parte del sector administrativo y sectores médicos que ya se ven afectados”, expresó Piris, al destacar el alcance de la disconformidad social frente a las reformas jubilatorias.

Concentración en Asunción y despliegue nacional

La movilización central se realizará en Asunción, aunque se prevén manifestaciones, asambleas y cortes intermitentes de rutas en distintos puntos del país desde tempranas horas.

En Capital y Central, el punto de concentración será la Plaza Uruguaya a partir de las 07:30, con la participación de manifestantes provenientes de Asunción, Central, Cordillera, Paraguarí y el Bajo Chaco.

Puntos de movilización en el interior

En el interior del país, se anuncian concentraciones en diversos puntos estratégicos:

Caaguazú: Plaza de los Héroes (Coronel Oviedo), con caravana y cierre intermitente de ruta en Villa Elsa.

Alto Paraná: Cruce San Alberto, kilómetro 13 de la Ruta Internacional y kilómetro 30.

Itapúa: Pirapey km 41, Encarnación (Ex Diven) y acceso a Coronel Bogado.

Otros departamentos: Concepción, San Pedro (Cruce Guaica), Guairá, Caazapá, Misiones, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú y el Chaco, en Loma Plata.

Llamado a la unidad

El comunicado, firmado por Silvio Piris y el secretario general de la FEP, Francisco Vera, concluye con un llamado a la unidad gremial y advierte que la jornada del jueves será determinante para el futuro de las condiciones de jubilación de miles de trabajadores paraguayos.