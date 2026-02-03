Escaso apoyo legislativo para tocar primero su jubilación vip antes que reforma de Caja Fiscal

Ayer empezó a correr el pedido de convocatoria a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para este el jueves 5, a las 08:30, “a fin de estudiar el proyecto de ley que modifica la Ley Nº 6112/2018 ‘Del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo’”, antes de la otra reunión extraordinaria, convocada ese mismo día, a las 10:00 para tratar la Reforma de la Caja Fiscal.

“Estamos conversando en la necesidad primero de poder abordar la reforma de la jubilación vip, como ustedes denominan a la Caja Parlamentaria. Eso va a hacer que tengamos autoridad moral y política para que podamos nosotros analizar las otras cajas en este caso, la reforma de la Caja Fiscal que vino el Ejecutivo”, dijo ayer el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el colorado aliado cartista Hugo Meza (ANR, B).

“Esto nos va a dar la autoridad moral, como se dice, de poder debatir también con mucha profundidad la otra reforma que se presentó”, coincidió el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño (PLRA, A), quién acotó que la idea es consensuar la reforma de la Caja Parlamentaria donde “el objetivo es que la caja se autofinancie” y no reciba subsidio estatal.

Lea más: Diputados plantearán reformar la caja parlamentaria para tener “autoridad moral”

Para dar trámite a la nueva convocatoria se requiere la firma de al menos 20 legisladores, sin embargo, hasta ayer, además de Meza y Ávalos, solo cuatro estamparon su firma: los diputados Rocío Vallejo (Patria Querida), José Domingo Adorno (ANR, HC), Juan Maciel (ANR, Añetete) y Juan Manuel Añazco (ANR, B).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Supuestamente, otros cartistas y opositores se comprometieron a agregar su firma en la fecha y creen que llegarían a los 20 requeridos para la convocatoria, aunque todo sea a las apuradas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El proyecto que se pretende tratar antes de la reforma de la Caja Fiscal es uno que modifica las condiciones de la jubilación vip parlamentaria, que está cajoneado desde junio del año pasado en la Cámara Baja, el cual aún no tiene dictamen, pero que fue debatido someramente ayer en la reunión con los administradores de la Caja Parlamentaria.

Meza también ratificó que la bancada cartista -de los cuales son aliados muy cercanos- no tiene los votos para aprobar la versión del Ejecutivo de la reforma de la Caja Fiscal, por lo que se aprobaría con modificaciones.

Lea más: Diputados liberales piden formalmente no tratar el jueves la reforma de la Caja Fiscal

“Nos hubiese gustado que tengamos un poco más de tiempo para primeramente abordar la Caja Parlamentaria y luego de eso poder abordar esta ley (Caja Fiscal) que creo que va a ser la reforma más importante de este periodo parlamentario”, apuntó. Agregó que no se descarta incluso una postergación.

Cartistas habían rechazado

Durante la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso del pasado 28 de enero, opositores ya habían planteado tratar primero la reforma de la Caja Parlamentaria, antes de la modificación de la Caja Fiscal, pero perdieron ante la mayoría cartista.

El planteamiento lo realizó el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, Frente Radical) y otros legisladores, pero los cartistas y aliados lo consideraron inoportuno.