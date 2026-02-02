Diputados liberales pide formalmente no tratar el jueves la reforma de la Caja Fiscal

Pasado el mediodía, los 9 miembros de la bancada PL de Diputados presentaron la nota dirigida al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, senador Colym Soroka (ANR, Independiente) para la suspensión de la sesión extraordinaria de la Cámara Baja, convocada para el jueves 5 a las 10:00 para tratar como único punto el proyecto del Poder Ejecutivo de reforma de la Caja Fiscal, sobre el cual el cartismo pretendió “pisar el acelerador”.

“Nuestro pedido se fundamenta en la necesidad de contar con más tiempo para mejor análisis técnico, jurídico y presupuestario, así como promover instancias de diálogos con los sectores afectados por la mencionada iniciativa”, señala la nota de los diputados opositores.

El documento está firmado por los diputados liberales Carlos Pereira Rieve (líder de bancada), Federico “Fredy” Franco (vicelíder), Carlos María López, Ariel Villagra, Rodrigo Blanco, Emilio Pavón, Pedro Gómez, Alejo Ríos y Miguel Martínez.

“Comprendemos la importancia y la urgencia del tratamiento, sin embargo, consideramos que una postergación contribuirá a garantizar un tratamiento más riguroso y transparente, resguardando los interés del Estado y de los beneficios de la Caja Fiscal”, acotaron los legisladores.

Los mismos dejan a consideración del titular de la Comisión Permanente reprogramar en otra fecha más conveniente el tratamiento del tema.

Para el jueves, ya se anunciaron una serie de movilizaciones a nivel país de los sectores afectados por la reforma de la Caja Fiscal, principalmente docentes. Aunque el tema también afecta a policías y militares, estos, constitucionalmente, tienen vedada la posibilidad de manifestarse.

Si bien, en teoría, la decisión de postergación de la convocatoria a extraordinaria no podría ser asumida de manera unilateral por Soroka, ya que fue por decisión de la mayoría del pleno de la Comisión Permanente, en la práctica, el presidente de la Comisión Permanente ya lo ha hecho durante este periodo.

Hace dos semanas se postergó, sin fecha de tratamiento, una sesión extraordinaria para tratar casos vinculados a la “Mafia de los Pagarés”, pisoteando la decisión previa de la mayoría de miembros de la Comisión.

En paralelo a esta convocatoria para la reforma de la Caja Fiscal, también hoy empezó a correr un pedido para otra extraordinaria, pero en este caso a las 8:30, para tratar primeramente la reforma de la Caja Parlamentaria, es decir, tocar la jubilación vip de los legisladores.

No obstante, dicho pedido aún no reúne las 20 firmas requeridas para que sea considerada formalmente.