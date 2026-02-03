A través de Diben, docente jubilado accedió a marcapasos que IPS no pudo proveerle

El docente jubilado Modesto Fretes dio a conocer su denuncia referente al IPS, ya que -pese a haber aportado por varios años- ahora cuando necesitó de urgencia un marcapasos, la respuesta por parte de la previsional habría sido negativa.

Al respecto, hoy la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) entregó el insumo al hombre. Según detalló el director de la institución, Fernando Ortellado, el proceso se agilizó tras el pedido del hombre y también la disponibilidad del marcapasos dentro del stock de la dirección.

“Contábamos en nuestro stock; el costo es de 20 millones al ser bicameral, el unicameral cuesta alrededor de 14, 15 millones de guaraníes”, detalló.

De igual manera, comentó que la institución provee de insumos de alto costo para cirugías de alta complejidad, tales como marcapasos o válvulas, pero no así de insumos hospitalarios como guantes o jeringas.

Usuarios del IPS y Diben

Otro aspecto que mencionó Ortellado es que entre un 33 y 35% de las ayudas o asistencias que da la Diben va para “todos los usuarios” del IPS.

“Lo que la gente no va a poder comprar”, explicó en referencia a lo que puede proveer la institución a los asegurados o a la ciudadanía.

