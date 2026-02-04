Enfermería se moviliza contra la reforma de la Caja Fiscal

Bajo la consigna “Ni un paso atrás”, enfermeras y enfermeros de todo el país se movilizarán mañana, jueves 5 de febrero, para defender sus derechos ante el inminente tratamiento de la reforma jubilatoria, anunciaron desde la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE).

Ante el intento del Poder Ejecutivo de avanzar con una reforma de la Caja Fiscal que consideran lesiva para los intereses de los trabajadores, el gremio de enfermería ha declarado el "estado de alerta máxima".

Los puntos clave del reclamo

La indignación del sector nace de las formas y el fondo del proyecto que pretenden aprobar en la Cámara de Diputados. Los profesionales de la salud denuncian que los parlamentarios pretenden sesionar de forma extraordinaria y maratónica, buscando una aprobación apresurada sin el debido debate social.

Desde APE aseguran que la reforma no solo golpea a quienes están próximos a jubilarse, sino que compromete la estabilidad de los trabajadores activos y las esperanzas de los jóvenes que recién ingresan al sistema de salud.

“Nuestros derechos no se negocian. Si pretenden decidir sobre nuestro futuro sin escucharnos, nos encontrarán en las calles con unidad y organización”, expresó Mirna Gallardo, presidenta de la APE en representación de más de 40.000 licenciados en Enfermería.

Desde el gremio sostienen que este proyecto es un atropello que se ha gestado a espaldas de los principales afectados: los profesionales que sostienen el sistema de salud pública.

La movilización del personal sanitario se iniciará a las 07:00 en la Plaza Uruguaya, desde donde marcharán hasta el Congreso Nacional.