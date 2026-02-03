La UNA declara paro total este jueves por estudio de la reforma de la Caja Fiscal

La Universidad Nacional de Asunción (UNA) anunció un paro total de sus actividades académicas y administrativas para este jueves 5 de febrero. El Consejo Superior Universitario tomó esta decisón en el marco del tratamiento del proyecto de Ley de Reforma de la Caja Fiscal, en la Cámara de Diputados.

La medida fue resuelta por el Consejo Superior Universitario mediante la Resolución N° 0026-00-2026. El paro abarcará a todas las unidades académicas, institutos y centros de la UNA, aunque se garantizará la prestación de los servicios asistenciales e imprescindibles.

Rechazo a la reforma jubilatoria

La Unión de Gremios y Sindicatos de Profesores de la UNA (UGSPU) solicitó declarar un paro total como medida de presión ante posibles cambios que afectarían la jubilación del sector docente universitario.

Los gremios docentes destacaron que, en los últimos meses, realizaron esfuerzos para resguardar los derechos jubilatorios de los docentes actuales y de las futuras generaciones. Como resultado, se logró la instalación de una mesa técnica de trabajo en el ámbito de la UNA para analizar la reforma de la Caja Fiscal del sector universitario.

De ese espacio surgió una contrapropuesta, elaborada a pedido del Gobierno nacional, que ya fue presentada oficialmente ante la Comisión Permanente del Congreso como documento de entrada.

Habrá movilización docente a nivel nacional

En paralelo, la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) convocó a una movilización nacional del sector docente para este jueves 5, también en rechazo a las modificaciones proyectadas para la Caja Fiscal.

La medida busca presionar al Gobierno del presidente Santiago Peña para que desista de impulsar cambios en el sistema jubilatorio del magisterio. La movilización central se realizará en Asunción, aunque se prevén manifestaciones, asambleas y cortes intermitentes de rutas en distintos puntos del país desde las primeras horas del día.