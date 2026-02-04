Caja Fiscal: hay desconocimiento del proyecto entre legisladores, alertan

En la antesala del tratamiento del proyecto de ley de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, o Caja Fiscal, voceros de los docentes lamentaron que el Congreso Nacional ignorara sus pedidos de postergación del estudio de la ley.

En este contexto, Mauricio González Cuenca, vocero del Sindicato de Trabajadores y Funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (Sitrafumec), criticó que el proyecto será tratado en la Cámara de Diputados “a tambor batiente” y, según su afirmación, con legisladores que no están interiorizados del contenido de la propuesta del Ejecutivo.

Explicó que durante los últimos días intentaron contactar con representantes del Legislativo para hacerles llegar las inquietudes del sector con esta situación, y se encontraron con que varios congresistas desconocían de qué trata el proyecto.

“Hay parlamentarios que estaban de vacaciones. Les buscamos en sus comunidades para conversar, pero muchos ni enterados estaban del proyecto. Algunos ni idea no tienen de lo que ellos van a aprobar el jueves, porque acá ya hay una bajada de línea”, comentó el vocero, en referencia al número de firmantes necesario para su pase al Senado.

Si a la reforma, previa mesa técnica

La crítica central del Magisterio Nacional, según González Cuenca, es el ninguneo al pedido acordado de una mesa técnica con los sectores afectados.

En este escenario, cuestionó que se lleve adelante lo que denominó como una “reforma-parche”, aludiendo a la aclaración del equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de que el proyecto no solucionará el problema de fondo.

González Cuenca aclaró que la intersindical no se opone a la realización de una reforma del sistema previsional público, pero sí cuestiona la manera en que el Gobierno está llevando el proceso, “sin un debate profundo”.

Movilización a nivel país

En coincidencia con el tratamiento en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, la Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación del Paraguay, que agrupa a más de 20 organizaciones, convocó a una movilización nacional para la mañana de este jueves.

Se anunció el acompañamiento de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), la Asociación de Obstetras del Paraguay (AOP), el Sindicato Nacional de Médicos (SINAMED), además de grupos de militares y policías retirados.

El cronograma de movilizaciones, según indicó el vocero de la Sitrafumec, apunta que para el área de la Capital, la concentración se realizará en la Plaza Uruguaya a partir de las 08:00.

Mientras tanto, en el interior del país, las protestas tendrán lugar en todas las cabeceras departamentales, en el mismo horario.