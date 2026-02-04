Pacientes denuncian falta crónica de fármacos básicos y largas esperas en el call center

Una situación que se viene arrastrando desde hace tiempo. Asegurados denuncian la falta de fármacos básicos en IPS Nanawa, siendo uno de ellos el Losartán, el cual se utiliza frecuentemente para reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares en pacientes hipertensos.

“Una de las cosas que debe mejorar son los medicamentos. Hay mucho faltante. Hoy no llegamos a consultar por no haber confirmado la cita, pero Losartán es uno de los medicamentos que siempre está en falta”, señaló un joven que salía del lugar en compañía de su madre, quien debía consultar con un clínico.

Por otra parte, otro paciente confirmó que suelen atenderle sin muchas complicaciones, pero siempre solicitando turno. “Conseguimos turno por call center, pero tarda mucho. Una hora y media tuve que esperar para que entre la llamada y luego otra vez para que te atiendan”, señaló su hija, quien lo acompañó a su consulta en laboratorio.

“Acá deben mejorar el tema de agendamiento y medicamentos, porque ni lo básico suelen tener. La otra vez no había enterogermina y otro medicamento para el dolor de estómago, que son sumamente básicos”, añadió.

Otra señora, paciente del lugar, también apuntó a la falta de medicamentos como uno de los puntos más preocupantes del IPS Nanawa. “La dapagliflozina es un medicamento que hace ocho meses que no se tiene y es un medicamento costoso para la diabetes. El servicio de call center es otra cuestión que necesita mejorar con urgencia”.