Cables sueltos bloquean veredas sobre avenida Artigas, denuncian vecinos

Una maraña de cables sueltos y abandonados sobre la vereda de la avenida Artigas, en Asunción, bloquea el paso peatonal, lo que dificulta la movilidad en el vecindario, denuncian ciudadanos del barrio Jara. Explicaron que ya realizaron varios reclamos ante la Municipalidad de Asunción, pero no recibieron respuestas.

Los cables habrían sido retirados por funcionarios de la Compañía Paraguaya de Comunicación (Copaco SA) y de empresas telefónicas privadas, según los reclamos de los vecinos.

“Tiraron los cables en la vereda, desde Artigas y su cruce con la avenida Perú hasta el Jardín Botánico”, lamentó uno de los vecinos de la zona. Según el reclamo, la situación incluso deja bloqueada la vereda en algunas cuadras de este tramo, mientras que en otras dificulta el paso.

La oficina de la Dirección Ambiental de la Municipalidad, a cargo del director Fredis Estigarribia, prometió verificar el reclamo, luego de visitar la zona, tras otra intervención que realizan es tarde.

Propaganda electoral extemporánea

Además de los cables tirados en Artigas, se observan igualmente murales pintados con nombres de candidatos aspirantes a concejalías en la capital, principalmente de parte de postulantes de Honor Colorado.

En un tramo de esta arteria, se observa por ejemplo un mural con el nombre de la pre candidata a edil de Romina “Romy” Medina (ANR-HC). La postulante es esposa de Aníbal Zapattini, jefe de Gabinete del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), mano derecha del ministro de Educación, Luis Ramírez.

Esta propaganda extemporánea viola el Código Electoral, que indica que este tipo de publicidad debe darse después de la oficialización de las candidaturas, que para el caso de la ANR será el 10 de marzo. Recién a partir del 11 de marzo, según la normativa, debería realizarse este tipo de acciones.