Caja fiscal: fuerte dispositivo policial se prepara para recibir a manifestantes

Desde antes de las 6:00, poco a poco van llegando ciudadanos que se sumarán a las protestas convocadas hoy en torno al Congreso Nacional. Gremios se movilizan para exigir la reforma de la Caja Parlamentaria y protestar en contra de los cambios en la caja fiscal.

Lea más: Video: Peña se pasea en superautos en Dubái mientras el país se moviliza por la Caja Fiscal

El fuerte dispositivo de agentes policiales convocados custodian la zona del Congreso, la Catedral Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía, la Vicepresidencia y la Presidencia.

Ya se colocaron vallas en distintos puntos, por ejemplo en torno al Congreso y a la Catedral, por lo cual no está permitido el estacionamiento en las inmediaciones.

Lea más: Déficit y crisis de la Caja Fiscal se profundizan con casi US$ 450 millones

Se convocaron gremios médicos, docentes, policias y jubilados retirados y numerosos otros trabajadores activos y jubilados del sector público.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Si bien cada grupo tiene un punto distinto de congregación, todos se unirán frente al Congreso Nacional. Por ejemplo, el personal sanitario paritría desde la Plaza Uruguaya.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

EN DESARROLLO