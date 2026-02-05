Embarazada apuñaló a su expareja durante presunto hecho de violencia familiar en Villarrica

El procedimiento se registró alrededor de las 13:00 de este jueves, luego de que personal de la Comisaría 2ª Santa Librada acudiera al lugar tras una denuncia por un conflicto intrafamiliar.

Al llegar, los agentes encontraron a un joven tendido en la vía pública, con sangrado abundante, por lo que fue auxiliado de inmediato y trasladado hasta el Hospital Regional de Villarrica.

El hombre fue identificado como Matías David Méndez Benítez, de 20 años, quien presentaba una herida producida por arma blanca a la altura del tórax, del lado izquierdo. Posteriormente, los médicos diagnosticaron un neumotórax pulmonar, motivo por el cual permanece internado en observación.

Según el relato brindado por la mujer a los intervinientes, el hecho se habría originado tras la llegada de su expareja a la vivienda, luego de que ella solicitara ayuda para su hija en común de dos años.

De acuerdo con su versión, en medio de una discusión por problemas pasados, el joven habría comenzado a agredirla físicamente, empujándola contra la pared y tomándola del cuello, situación ante la cual ella habría reaccionado en un intento de defensa, hiriéndolo con un cuchillo de cocina.

El Suboficial Adolfino Ruíz, subjefe de la comisaría interviniente, confirmó que, conforme al protocolo, la mujer quedó aprehendida, ya que reconoció haber causado la herida, alegando legítima defensa. El caso fue comunicado a la agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha Contra la Violencia, quien dispuso que la mujer permanezca en sede policial, en libre comunicación y a disposición del Ministerio Público.

Tras el incidente, la mujer también fue trasladada al Hospital Regional de la ciudad para una evaluación médica, debido a los golpes recibidos.

En el procedimiento, los agentes incautaron un cuchillo de cocina, presuntamente utilizado en el hecho, y una motocicleta en la que habría llegado la víctima. El joven registra antecedentes por hechos de violencia familiar, según consta en el informe policial.

El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes y analizar las circunstancias en que se produjo el hecho, atendiendo a la versión de legítima defensa manifestada por la mujer.