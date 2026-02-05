Intendentes municipales piden priorizar el recapado de la ruta PY08

Este tramo forma parte de los 150 kilómetros de reacondicionamiento de la citada ruta PY08, que se inicia en la Calle 6.000 Defensores del Chaco, del municipio de Guayaybí, San Pedro, y termina en Azote´y, departamento de Concepción. Los jefes comunales señalaron que el parcheo de la capa asfáltica no va a durar por mucho tiempo, por lo que es necesario hacer un trabajo que pueda dar seguridad a los conductores que transitan por este itinerario, indicaron.

En ese contexto, el intendente de Liberación, Milciades Olmedo (Alianza), expresó que la ciudadanía sampedrana y en especial la gente que utiliza esta ruta no están en contra del bacheo de la misma, que por lo menos puede servir para disminuir los accidentes de tránsito, pero que definitivamente no va a solucionar el problema de fondo, cual es la falta de un arreglo general de la transitada vía que cruza por varios distritos de San Pedro, entre ellos Guayaybí, Liberación,Gral. Resquín, Lima y Santa Rosa del Aguaray.

Aseveró que, aparte de bachear la calzada, hace falta solucionar las banquinas de ambos costados del trayecto, que en varios puntos se encuentran bastante destruidos y que también es necesario poner en condiciones por la seguridad de las personas que transitan por la zona, indicó.

Lea más: Guayaybí: otro accidente de tránsito provocado por baches en la ruta py08

Hacer un trabajo seguro

En otro momento, insistió que la gente espera que la empresa Tocsa S.A. haga un trabajo seguro que pueda durar por varios años y que no sea solamente un remiendo temporal que de aquí a 1 o 2 años ya esté peor de lo que se encuentra actualmente, subrayó.

“Lo que nosotros pedimos es que esta ruta se quede en condiciones transitables y seguras para los conductores que se movilizan por esta vía, y principalmente para evitar los graves accidentes de tránsito que ocurren en los diferentes municipios por las malas condiciones de la ruta, por lo que instamos a los responsables del mejoramiento de esta parte de la ruta PY08 a que cumplan con las recomendaciones técnicas requeridas por la seguridad de la población en general”, enfatizó Olmedo.

Inicio de recapado

Por su lado, el intendente de Guayaybí, Álvaro Saldivar (Alianza), coincidió con su colega de Liberación y dijo que toda la ciudadanía está esperando que comiencen los trabajos del recapado de la ruta inmediatamente después de terminar los bacheos que se están realizando en estos momentos por parte de la empresa constructora, concluyó.