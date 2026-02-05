Nacionales
05 de febrero de 2026 - 13:30

JEM fija plazo para actuar de oficio en casos con presuntas irregularidades

La vicepresidenta 1° Alicia Pucheta y el consejero Enrique Berni, sesionaron en forma presencial.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tomó conocimiento y se hizo eco de varios casos judiciales, en los que presuntamente hubo actuaciones irregulares, publicados por ABC Color. En ese sentido, fijó para marzo el vencimiento del plazo para activar su facultad oficiosa a fin de analizarlos y resolver si enjuicia o inicia investigación preliminar en relación a los involucrados.

Por ABC Color

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sesionó este jueves, y de forma presencial estuvieron la vicepresidenta 1ª Alicia Pucheta y el consejero Enrique Berni; mientras que por medios telemáticos participaron el ministro de la Corte y titular del órgano, César Garay, el ministro de la Corte Manuel Ramírez, el vicepresidente 2° senador Derlis Maidana y el senador Mario Varela.

En la oportunidad se pusieron a conocimiento del pleno publicaciones hechas por ABC Color, relacionadas a actuaciones con presuntas irregularidades que involucran a jueces de garantía y agentes fiscales. Estas fueron comunicadas por el ministro Manuel Ramírez y el actuario del órgano César Quintana.

Los casos que están en la mira del JEM

Al respecto, Quintana señaló que el próximo 6 de marzo se cumplirá el plazo, establecido en el artículo 18 de la Ley N° 6814/2021, que rige las actuaciones del JEM, para que el órgano juzgador pueda hacer uso de su facultad oficiosa en caso de que ningún abogado particular o defensor público, o incluso desde la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía General del Estado presente acusación en los próximos 20 días.

Se trata de las publicaciones:

