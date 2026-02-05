JEM fija plazo para actuar de oficio en casos con presuntas irregularidades

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sesionó este jueves, y de forma presencial estuvieron la vicepresidenta 1ª Alicia Pucheta y el consejero Enrique Berni; mientras que por medios telemáticos participaron el ministro de la Corte y titular del órgano, César Garay, el ministro de la Corte Manuel Ramírez, el vicepresidente 2° senador Derlis Maidana y el senador Mario Varela.

En la oportunidad se pusieron a conocimiento del pleno publicaciones hechas por ABC Color, relacionadas a actuaciones con presuntas irregularidades que involucran a jueces de garantía y agentes fiscales. Estas fueron comunicadas por el ministro Manuel Ramírez y el actuario del órgano César Quintana.

Los casos que están en la mira del JEM

Al respecto, Quintana señaló que el próximo 6 de marzo se cumplirá el plazo, establecido en el artículo 18 de la Ley N° 6814/2021, que rige las actuaciones del JEM, para que el órgano juzgador pueda hacer uso de su facultad oficiosa en caso de que ningún abogado particular o defensor público, o incluso desde la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía General del Estado presente acusación en los próximos 20 días.

