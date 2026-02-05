Parque Guasu: denuncian pésimo estado de baños portátiles y lento avance de obras

Unos cuatro baños portátiles instalados en el Parque Ñu Guasu y el Parque Guasu Metropolitano, se encuentran en pésimas condiciones, no cuentan con mantenimiento y expiden malos olores, según denuncian desde la organización Salvemos el Parque Guasu.

“La incomodidad generada en hombres y mujeres por la falta de baños (en construcción), se manifiesta diariamente por redes sociales y quejas a los funcionarios de guardia, que naturalmente no tienen respuesta”, indicaron desde la organización.

Lea más: Cámara ordena libertad de presunto abusador del Parque Guasu

En noviembre del año pasado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuya titular es Claudia Centurión, anunció que se comprometería a dar prioridad a la instalación del cerco perimetral por cuestiones de seguridad, la remodelación de los 3 baños existentes y la construcción de nuevos servicios sanitarios, en un acuerdo con Salvemos.

Esto, como parte del proyecto de reconversión de ambos parques, ubicados en las ciudades de Luque y Asunción, a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú – Paraguay. La inversión supera loas G. 15.695 millones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin avances

Salvemos el Parque Guasu denuncia también el lento avance de los trabajos de reconversión en el sitio, particularmente la construcción de sanitarios, problema que afecta a los 30.000 usuarios que asisten mensualmente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Parque Guasu: inician ambicioso plan de mejoras financiado por Itaipú

Exigen que se explique claramente al público usuario, las razones de la lentitud de las obras y el abandono del mantenimiento.

Remarcaron que al problema de los baños portátiles abandonados, se suma la falta de limpieza de ramas caídas de los árboles y cursos de agua malolientes.

“Hace una semana se ha reactivado la actividad con una presencia mínima de personal de obra de remodelación; es evidente la tensión por falta de pago a las constructoras”, lamentan.