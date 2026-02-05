Villarrica–Paraguarí: con cierres, multitud pide frenar reforma de la caja fiscal

La movilización reunió a docentes, enfermeros y otros funcionarios del sector público, quienes expresaron su oposición a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, al considerar que introduce cambios que afectan derechos adquiridos y las actuales condiciones de jubilación y aportes previsionales.

Los manifestantes pidieron que el tratamiento del proyecto sea suspendido y que se habilite una mesa de diálogo con participación de representantes de los distintos sectores afectados. Sostienen que la reforma fue analizada sin un debate amplio ni la incorporación de las contrapropuestas presentadas por los gremios.

Durante la protesta, Marcial Martínez, vocero de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) Auténtica, señaló que los sindicatos no rechazan la necesidad de una reforma del sistema previsional, pero cuestionan la forma en que fue abordada. Indicó que el análisis legislativo se centró exclusivamente en la propuesta del Ejecutivo y no contempló las observaciones de los trabajadores organizados.

Martínez afirmó además que uno de los principales puntos de desacuerdo es la intención de modificar la edad de jubilación, medida que, según indicó, genera un fuerte rechazo en el sector docente. También cuestionó la responsabilidad histórica del Estado en el déficit de la Caja Fiscal, señalando el uso de recursos previsionales para otros fines a lo largo de los años.

Médicos y enfermeros también se movilizaron

Desde el sector de la salud, Gladys Figueredo, presidenta del Comité de Atención Primaria de Salud de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APS-APE), explicó que enfermeras y enfermeros se sumaron a la manifestación en defensa de una jubilación digna.

Señaló que la profesión implica una carga laboral elevada y que, en muchos casos, los trabajadores deben asumir gastos personales para sostener programas del sistema de salud pública.

Figueredo recordó que el régimen jubilatorio del sector de enfermería se encuentra regulado por una ley específica, que establece requisitos claros para el acceso a la jubilación, y sostuvo que cualquier reforma debe respetar ese marco legal.

En ese sentido, reiteró que el sector no se opone a una reforma de la caja fiscal, pero exige que sea integral y con criterios de equidad.