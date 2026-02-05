Caja Fiscal: docentes confirman que no irán a clases el 23 de febrero

La medida fue anunciada desde la Plaza de las Armas luego de que la Cámara de Diputados, por una mayoría colorada, aprobara con modificaciones el proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público.

Gabriel Alvarenga, secretario general de la OTEP-A, confirmó que realizarán una huelga desde el día 1 del inicio de clases, previsto para el 23 de febrero. No supo confirmar cuántos días durará la medida de fuerza.

Los docente apostados frente al Congreso confirmaron que tomarán la medida de fuerza que los afecta directamente. “La primera decisión política es no iniciar las clases, hay unanimidad entre todos los gremios”, confirmó el secretario general de la OTEP-A, mientras se escuchaba de fondo la canción “Patria Querida”.

“El Ejecutivo es el responsable, (Santiago Peña) necesita más combustibles para andar en autos de lujo”, manifestó el docente considerando que el Presidente se encuentra en Emiratos Árabes Unidos y fue captado paseando en autos de lujo con empresarios locales.

Agregó que tienen múltiples problemas dentro del sector docente, como por ejemplo una posible ingerencia política para ocupación de nuevos cargos sin concurso docente.

“No se llegó a publicar cerca de 5.000 cargos para este concurso que anoche se cerró. ¿Quiénes van a ser nombrados? ¿con qué criterios? Entonces nosotros tenemos varias particularidades en torno a ese sentido, que nos van a llevar a tomar otras medidas“, declaró en ABC TV.

Los docentes se movilizaron en todo el país, junto a gremios del sector sanitario y de las fuerzas públicas, para protestar contra los términos de esta reforma de la Caja Fiscal.

A estas horas continúa el debate punto por punto en la Cámara de Diputados. Los manifestantes exigen mesas de diálogo para llegar a acuerdos y a una reforma que no sea perjudicial para los trabajadores.