Pacientes prefieren madrugar antes que esperar por horas en el call center

El Hospital 12 de Junio del Instituto de Previsión Social presenta una imagen imponente por afuera, pero por dentro padece los mismos males que hacen que los asegurados pacen un verdadero calvario cada vez que necesitan consultar o retirar medicamentos.

Desde madrugar para intentar conseguir turno con algún especialista hasta tener que comprar los remedios más básicos porque no hay. Ese es el padecimineto de los pacientes del IPS, un padecimiento que parece no ver la luz al final del tunel.

“Los miércoles dan turno. Vine a las 05:00 de la mañana pero antes que llegue a ventanilla se acabaron los turnos. Tuve que venir al día siguiente para conseguir”, señaló una señora que estaba llegando para su consulta con un clínico.

Ante la pregunta de si probó agendarse por el Call Center, respondió entre risas: “La muerte es eso”.

En lo que respecta a medicamentos, señaló que falta todo: “Nosotros tenemos que comprar porque falta todo. Nosotros necesitamos medicamentos para la diabetes, la presión y el colesterol, pero nunca hay”.

Otra paciente también apuntó a las consultas como una de las cuestiones que debe solucionar la previsional. “Se debe agilizar la cuestión de los turnos. Demasiado cuesta conseguir. Uno sí o sí tiene que madrugar, porque de otra forma no se consigue”.

“Por call center ya no pruebo, ya no quiero perder el tiempo. Prefiero venir de madrugada y esperar para que me den un turno”, apuntó otra asegurada mientras salía de ser atendida por un clínico.

Por su parte, otro paciente comentó que hace 22 días que no está retirando Losartán, un medicamento que debe consumir con frecuencia. “Yo tengo que tomar dos por día porque soy hipertenso, entonces tengo que terminar comprando. El otro tema es el call center, donde esperas tres horas y al final te dicen ya no hay turno”.

“Tampoco podemos decir que está todo mal, pero hay cositas que sí se deben mejorar”, finalizó.