Nacionales
08 de febrero de 2026 - 15:05

UNA vuelve a declarar paro total de actividades

La Universidad Nacional de Asunción (UNA) ingresó, por primera vez, al prestigioso ranking de universidades de América Latina, en el puesto 82.
Imagen ilustrativa: Universidad Nacional de Asunción (UNA).gentileza

La Universidad Nacional de Asunción (UNA) comunicó que vuelve a realizar un paro total de actividades académicas y administrativas. El pasado jueves la institución realizó la misma medida por el tratamiento de la reforma de la caja fiscal en la Cámara de Diputados.

Por ABC Color

El Consejo Superior Universitario (CSU-UNA) declaró formalmente un paro total de actividades académicas y administrativas en la Universidad Nacional de Asunción. La medida entró en vigencia desde ayer, 7 de febrero.

Como consecuencia directa detallan que el rectorado no prestará servicios mientras se extienda la medida determinada por el Consejo y la disposición implica el paro en todas las unidades académicas, institutos y centros que forman parte de la universidad.

Marcha y manifestación de docentes.
Marcha y manifestación de docentes.

La medida se da en apoyo y acompañamiento a la propuesta presentada por la Unión de Gremios y Sindicatos de Profesores de la UNA (UGSPU) al Congreso de la Nación, en el marco del estudio del “Proyecto de Ley de la Reforma de la Caja Fiscal”, que ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Diputados y se espera su próximo tratamiento en la Cámara Alta.

Servicios imprescindibles y exámenes

Pese al paro, la UNA asegura que se encuentran exceptuados los servicios imprescindibles del Hospital de Clínicas como las emergencias, cirugías de alta complejidad, terapia intensiva, atención a pacientes hospitalizados graves o suministro de medicamentos vitales. Asimismo, los exámenes de admisión de la Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad de Odontología también continuarían sin interrupciones, según la institución.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Declaración de paro total en la UNA.
Declaración de paro total en la UNA.

Lea más: La UNA declara paro total por estudio de la reforma de la Caja Fiscal