UNA vuelve a declarar paro total de actividades

El Consejo Superior Universitario (CSU-UNA) declaró formalmente un paro total de actividades académicas y administrativas en la Universidad Nacional de Asunción. La medida entró en vigencia desde ayer, 7 de febrero.

Como consecuencia directa detallan que el rectorado no prestará servicios mientras se extienda la medida determinada por el Consejo y la disposición implica el paro en todas las unidades académicas, institutos y centros que forman parte de la universidad.

La medida se da en apoyo y acompañamiento a la propuesta presentada por la Unión de Gremios y Sindicatos de Profesores de la UNA (UGSPU) al Congreso de la Nación, en el marco del estudio del “Proyecto de Ley de la Reforma de la Caja Fiscal”, que ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Diputados y se espera su próximo tratamiento en la Cámara Alta.

Servicios imprescindibles y exámenes

Pese al paro, la UNA asegura que se encuentran exceptuados los servicios imprescindibles del Hospital de Clínicas como las emergencias, cirugías de alta complejidad, terapia intensiva, atención a pacientes hospitalizados graves o suministro de medicamentos vitales. Asimismo, los exámenes de admisión de la Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad de Odontología también continuarían sin interrupciones, según la institución.

