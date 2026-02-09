Caja Fiscal: ministro reconoce apertura de docentes para modificar la edad mínima

Tras la audiencia pública sobre la Reforma de la Caja Fiscal, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, indicó que lo más importante es que los docentes reconocieron que se debe aumentar la edad mínima.

“Por fin reconocen que tienen que aumentar por lo menos una edad mínima. Creo que eso rescato. Ellos estaban al comienzo muy duros con eso”, apuntó.

Explicó que hubo propuestas entre una u otra tabla que salieron del Poder Ejecutivo o del otro, pero que no se puede elegir por partes los sistemas.

“Nosotros tenemos hecho el estudio doctoral de la propuesta del Ejecutivo de la propuesta del Diputado que se aprobó. Ambos dan básicamente el mismo impacto en la Caja Fiscal. Entonces, no podemos quitar elementos aislados de cada uno de ellos y formar un nuevo proyecto de ley porque ahí tenemos que hacer nuevamente la estimación de qué va a ser”, aclaró el ministro.

En otro momento, Vadovinos sostuvo que están cómodos con la propuesta de Diputados. “Yo no sé qué van a hacer Senadores. Pero espero que si hay propuesta de cambio nos consulten, de tal manera que podamos hacer alguna simulación porque si no, no vamos a poder saber”, dijo.

“Todo parámetro que se toque desequilibra las proyecciones. Entonces, en ese caso, hay que volver a hacer las proyecciones”, agregó.

Ante la consulta sobre cuántos años de estabilidad se tendría con esta reforma, apuntó: “Nosotros tenemos por lo menos 10 años más o menos de estabilidad en el déficit como porcentaje del PIB”.