Caja fiscal: sin edades mínimas, reforma sería “inútil”, según ministro de Economía

Un día antes de que sea tratado en el Senado el proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (caja fiscal), tiene lugar hoy en el Congreso Nacional una audiencia pública para debatir los cambios que el Gobierno y sus aliados en el Parlamento buscan introducir al sistema jubilatorio, modificaciones que son muy resistidas por los gremios que se verían afectados tras su implementación.

El pasado miércoles, la Cámara de Diputados dio media sanción a una versión modificada del proyecto original de reforma presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que establece edades mínimas para la jubilación para todas las cajas y el aumento del porcentaje de aportes de los afiliados de las cajas deficitarias: la del magisterio nacional (docentes), fuerzas de seguridad (policías y militares), docentes universitarios y magistrados judiciales.

El argumento del Gobierno es que esas medidas son necesarias para contrarrestar el déficit de la caja fiscal, que el año pasado alcanzó alrededor de 400 millones de dólares según el Ministerio de Economía.

Reforma sería “inútil” sin edades mínimas

Al llegar al Congreso este lunes para participar de la audiencia, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, dijo que el Ejecutivo continúa abierto a hacer cambios al proyecto con base en “planteamientos que sean sostenibles en el tiempo”.

Asimismo, enfatizó que no se pueden aceptar todos los cambios que piden los gremios e insistió en que el establecimiento de edades mínimas de jubilación no es negociable.

“Sin la cuestión de la edad mínima sería inútil hacer una reforma”, subrayó.

Ejecutivo “cómodo” con versión de Diputados

Manifestó que el Ejecutivo está “muy satisfecho” con la versión modificada del proyecto de reforma que aprobó la Cámara de Diputados, que modificó algunos parámetros del plan original, entre otras cosas eliminando el incremento de aportes para los afiliados de cajas no deficitarias.

Si bien los parámetros específicos son distintos, el efecto financiero final de la versión de Diputados del proyecto es el mismo que el de la versión original del Ejecutivo, dijo el ministro. “Estamos cómodos con eso”, añadió.

El ministro Fernández Valdovinos lamentó que la reforma “no se hizo a tiempo” y dijo que debería haber sido implementada años antes e insistió en que el fin de la reforma es “evitar que el deterioro (de la Caja Fiscal) sea muy grande de acá a cinco años”.

Ante la consulta de si el Ejecutivo planea tocar otras cajas jubilatorias como la del Instituto de Previsión Social, el ministro respondió que, en el corto plazo, el Gobierno tiene otras prioridades en cuanto a reformas que desea implementar en 2026.