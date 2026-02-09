Cobertura de protestas: Policía activará “alerta de seguridad” desde la tarde del lunes

Las movilizaciones en torno a la aprobación de los cambios a la Caja Fiscal continúan activas y podrían intensificarse en las próximas horas, ya que está previsto el tratamiento de la propuesta en la Cámara de Senadores.

El comisario Juan Agüero, director de Policía de Asunción, informó que la institución ya está brindando cobertura a las distintas concentraciones que comenzaron este lunes, entre ellas la convocatoria de docentes de la OTEP-SN en inmediaciones del Congreso Nacional.

En ese sentido, confirmó que al igual que la semana pasada, la Policía Nacional activará su “alerta de seguridad” desde las 18:00 de este lunes afectando de forma directa a 1.800 efectivos que acompañarán las marchas y movilizaciones en el centro de la capital.

Agüero aclaró que no habrá cierre de calles como tal, pero los agentes eventualmente harán bloqueos para garantizar el itinerario de la marcha sin inconvenientes hasta el ingreso a la Plaza de Armas.

Niegan uso de balines de goma en cobertura de manifestaciones

Durante las protestas de la semana pasada se registraron incidentes con los manifestantes y uno de ellos terminó con una lesión en el rostro, atribuida a un supuesto refilón de balín de goma. Según el jefe policial, los agentes no disparan balines de goma, sino armas Byrna, lanzadoras de CO2, utilizadas como elemento disuasivo.