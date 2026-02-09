Policías, militares y docentes convocan a protesta contra reforma de caja fiscal

​El microcentro capitalino se convierte esta semana en el epicentro de una de las mayores pulseadas sociales del año. La agremiación Frente de Unidad de las Fuerzas Públicas y la OTEP-SN convocan a movilizaciones masivas frente al Congreso Nacional en un intento por detener lo que califican como un “ataque de muerte” a la jubilación digna.

​La zona del Congreso Nacional permanecerá con custodia reforzada y desvíos de tránsito previstos para ambas jornadas. Los organizadores instan a los ciudadanos “conscientes” a sumarse a lo que consideran una causa nacional por la seguridad social.

Cronograma de las protestas

​​Lunes : la OTEP-SN (Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay) inició las medidas de fuerza desde las 07:30. La movilización tiene carácter nacional, con réplicas en distintos puntos del territorio.

​Martes: el Frente de Unidad de las Fuerzas Públicas convoca a sus bases, trabajadores activos y retirados a partir de las 07:00. Esta fecha es crucial, ya que se espera que el Senado trate el proyecto en sesión extraordinaria.

​El conflicto: ¿qué se debate?

​El eje de la discordia es el proyecto de ley de Reforma de la Caja Fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo. Aunque ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, los gremios denuncian que la normativa busca convertir el sistema previsional en un “aparato de eliminación progresiva de derechos”.

​“No es una protesta más, es una defensa legítima, pacífica y democrática. Cuando se avanza contra los derechos, el pueblo tiene que estar presente”, reza el comunicado emitido por la agremiación de las fuerzas públicas.

​Puntos clave del reclamo

​Los manifestantes sostienen que la propuesta oficialista impactará directamente en la calidad de vida de quienes pasen a retiro, citando tres preocupaciones principales: