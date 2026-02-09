Plataforma de inteligencia ambiental revela aumento de focos de calor en Paraguay

Más de 700 puntos de calor activos fueron detectados en Paraguay en las últimas horas, de acuerdo con registros actualizados de la plataforma de inteligencia ambiental NatureOS Insights. Las imágenes, captadas durante la tarde de hoy lunes, muestran un incremento de focos de incendio en comparación con días anteriores.

Lea más: Reportan otro incendio: contingente militar camino a vertedero para sofocar el fuego

Según los datos, hace tres días se contabilizaban 671 focos, mientras que el número actual asciende a 718. El avance significativo de los incendios se da en varias regiones del país, tanto en zonas rurales como en áreas cercanas a centros urbanos.

¿Qué muestran los datos satelitales?

La plataforma utiliza sensores satelitales que permiten identificar incendios activos en tiempo casi real. El color de cada punto indica el tiempo transcurrido desde su detección, mientras que el tamaño del círculo refleja la intensidad del fuego.

Un indicador clave es el FRP (Fire Radiative Power o Potencia Radiativa del Fuego), que mide la energía térmica liberada por un incendio al momento del paso del satélite, expresada en megavatios (MW). Valores de entre 1 y 10 MW corresponden a incendios pequeños o moderados, como quemas agrícolas o de pastizales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Cerco a los “quemadores”: Fiscalía identifica propiedad donde se originaron incendios en Remansito

En cambio, registros superiores, de entre 10 y 100 MW, indican incendios grandes y muy activos, capaces de generar importantes volúmenes de humo y contaminación atmosférica, con posibles efectos sobre la salud de la población.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El FRP, además de permitir saber dónde hay incendios, detalla cuáles representan un mayor riesgo ambiental y sanitario. Este indicador ayuda a estimar el impacto del humo, la calidad del aire y los posibles episodios de neblina que pueden afectar a ciudades ubicadas a sotavento de los focos más intensos.

Algunos de los incendios que se reportaron últimamente fueron en Villa Hayes, Concepción, y otras zonas del Chaco.