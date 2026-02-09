Polémica en la UNA: presidenta de la Federación de Estudiantes se candidata a concejala por HC

Escándalo en la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Violeta Fornerón, presidenta de la histórica Federación de Estudiantes (FEUNA), por la Facultad de Ciencias Económicas, anunció días atrás su pre candidatura a la concejalía de Asunción, por el movimiento Honor Colorado, cuyo candidato a intendente es Camilo Pérez.

Los centros de estudiantes de la mayoría de las Facultades se manifestaron en contra de esta situación, denunciando que su candidatura viola al menos dos artículos del estatuto de la Federación, que prohíbe las actividades político partidarias a sus autoridades.

Lea más: UNA y Hospital de Clínicas se declaran en paro indefinido

El propio vicepresidente de FEUNA, Alfredo Ojeda, de la Facultad de Ingeniería, protestó contra la actividad partidaria de Fornerón. “Nosotros rechazamos totalmente el uso de la estructura federativa, de representación estudiantil, para alcanzar puestos político partidarios, sea cual sea el partido”, apuntó el universitario.

Explicó que esta tarde mantuvieron una reunión entre presidentes y otros representantes de la mayoría de los centros estudiantiles de la UNA, donde tomaron una decisión: exigen la destitución de Fornerón como titular del gremio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paso al costado

Recién tras la protesta de sus compañeros en la UNA, Violeta Fornerón emitió un comunicado a través de sus redes sociales, declarando que puso su cargo a disposición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Reivindicación a Stroessner: estudiantes de la UNA organizan protesta frente a la Aneaes

“Actualmente estoy iniciando un nuevo proyecto personal y político en el que creo firmemente que puedo ayudar a muchas más personas. Por este motivo, he decidido poner mi cargo a disposición y dar un paso al costado de la Presidencia de la FEUNA”, afirmó la joven.

Desde la FEUNA indicaron que, a pesar de este comunicado, no hay una presentación de renuncia formal ni pedido de asamblea o reunión del consejo directivo, como debiera ser.

Fornerón convocó a una reunión del consejo, para tratar sobre este tema, pero la convocatoria es para mañana, martes 10 de febrero, cuando la UNA está en paro total, en reclamo por las modificaciones a la caja fiscal.