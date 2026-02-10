Docentes universitarios advierten paro indefinido de la UNA si se aprueba la reforma de la Caja Fiscal

La decisión fue adoptada tras una asamblea de docentes universitarios, quienes calificaron el tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal como apresurado e injusto, y advirtieron que la medida de fuerza podría alcanzar incluso a los servicios asistenciales de la Facultad de Medicina, en un escenario considerado extremo por el propio sector.

La profesora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN), Nilsa Ortigoza, señaló que, de aprobarse la iniciativa “a tambor batiente” en el Senado, los docentes recurrirán a un paro total de la UNA, como forma de rechazo a una reforma que consideran perjudicial para los trabajadores del sector público y para la educación superior.

Durante la asamblea, los educadores no descartaron la paralización total de los servicios en la Facultad de Medicina, incluso aquellos considerados imprescindibles, y responsabilizaron directamente a los legisladores por las consecuencias que pueda generar la aprobación del proyecto sin un debate profundo.

“Las redes sociales son importantes, pero las luchas se ganan en las calles”, manifestaron los docentes, al remarcar la necesidad de una mayor movilización social frente al tratamiento legislativo de la reforma.

El reclamo fue dirigido directamente a los senadores. La funcionaria administrativa de la Facultad de Odontología, Carmen Medina, recordó que muchos de los actuales legisladores llegaron a sus cargos con el respaldo de los trabajadores.

“Nosotros les llevamos hasta esas sillas para que legislen con justicia, y hoy están siendo injustos con los trabajadores de todos los sectores”, expresó.

Medina también cuestionó el impacto de la reforma en la calidad educativa y en los servicios públicos:

“Con más de 30 años de docencia, ¿qué calidad de enseñanza se puede garantizar? ¿Qué calidad de servicio puede brindar una persona obligada a trabajar hasta los 65 años?”, sostuvo, instando a los legisladores a votar a conciencia.

Lea más: Caja Fiscal: tensa audiencia pública antes de la sesión en el Senado

Convocan a los universitarios a unirse a la marcha

Como parte de las medidas de protesta, los docentes anunciaron que mañana se concentrarán a las 08:30 frente al Rectorado de la UNA, desde donde partirán en caravana hacia el centro de Asunción para manifestarse durante el tratamiento del proyecto en el Senado. Asimismo, pidieron a los estudiantes universitarios y a la comunidad académica en general que se sumaran a la movilización, en defensa de la educación pública y de los derechos laborales.