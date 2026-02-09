Caja Fiscal: tensa audiencia pública antes de la sesión en el Senado

Momentos de alta tensión se vivieron hoy en el Congreso Nacional, en el debate sobre la controvertida reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, más conocido como Caja Fiscal.

La sesión reunió al equipo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por el ministro Carlos Fernández Valdovinos, y a representantes de los principales sectores afectados. El desarrollo del debate estuvo marcado por un clima caldeado, los gritos y las interrupciones constantes.

La reforma, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con modificaciones, debe ser tratada mañana en una sesión extraordinaria del Senado. El objetivo central es frenar el déficit proyectado de la Caja Fiscal, que se estima en unos US$ 380 millones al cierre de 2025.

Desde el inicio, el ambiente fue tenso. Cada intervención del ministro Fernández Valdovinos fue recibida con gritos y abucheos por parte de los gremios presentes, que incluyen a la Magistratura Judicial, el Magisterio Nacional, la Policía y los militares.

Incluso el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, recibió silbidos al tomar la palabra, en su defensa enérgica del proyecto. Núñez calificó de “inmoral” no tomar acciones urgentes, señalando que el déficit representa una pérdida de “casi 40 millones de dólares por mes”.

La exaltación de los ánimos fue tal que, en varios momentos, se temió la suspensión de la audiencia.

Distintos reclamos

Los sectores afectados por la reforma manifestaron un profundo malestar, tanto en el contenido de la propuesta, como también con el proceso de tratamiento, que consideraron excluyente y realizado a las apuradas.

La Magistratura Judicial fue particularmente crítica, señalando haber sido marginada de las diecisiete sesiones previas de la Comisión Permanente, siendo esta audiencia su primera oportunidad formal para presentar objeciones.

Si bien el sector expresó su apoyo a una reforma sostenible y su disposición a hacer sacrificios, exigió que el esfuerzo se compartiera equitativamente entre todos los servidores públicos.

Por su parte, el Magisterio Nacional expresó su disconformidad con las condiciones del proyecto modificado en Diputados y solicitó una revisión de varios parámetros.

Como medida de presión, este gremio no descarta convocar a una huelga nacional para el 23 de febrero, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo.

La demanda central de los sectores afectados fue, nuevamente, la conformación de una mesa técnica para analizar punto por punto la reforma antes de su votación definitiva en el Senado.

Oposición cuestiona el tratamiento exprés y la falta de datos

En la Cámara Alta, la celeridad con la que se pretende aprobar la ley generó resistencia.

El senador Eduardo Nakayama (independiente), si bien coincidió en la necesidad de una reforma, alertó que el apresuramiento de una sesión extraordinaria impide abordar el déficit estructural con la profundidad requerida.

En un tono más crítico, el senador Rafael Filizzola (PDP) calificó la propuesta de “parche” que no ataca la raíz del problema. Además, puso en duda la solvencia técnica del proyecto al señalar la ausencia de un estudio actuarial completo que respalde las cifras presentadas por el Ministerio de Economía.

En la misma línea, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) exigió transparencia total: solicitó el desglose anual de ingresos y egresos de la Caja, así como los informes actuariales íntegros, argumentando que se necesita mayor tiempo de análisis para tomar una decisión responsable.

Respuestas del Ministerio de Economía

El ministro Fernández Valdovinos se mostró abierto a evaluar nuevos cambios, aunque con la advertencia de que cualquier modificación debe ser técnicamente factible y sostenible.

Ante las críticas sobre la falta de transparencia y los cuestionamientos al estudio actuarial, el ministro defendió la necesidad de la reforma, sosteniendo que el déficit histórico supera los intereses generados, justificando así la reestructuración.

Ratificó la transparencia de los estudios actuariales y defendió el aporte estatal ya significativo, especialmente en el caso de jubilaciones de militares y policías, en donde en la última década, el gasto en retiros requirió del Tesoro más de US$ 1.490 millones, financiados en un 71% por impuestos que pagamos todos los ciudadanos.

Expectativa por la sesión del martes

Con la expectativa puesta en las negociaciones de último momento, la reforma de la Caja Fiscal enfrentará mañana en el Senado su debate más crucial. El resultado determinará si se mantiene el texto modificado de Diputados o si se introducen nuevos cambios, todo esto en medio de un clima de alta tensión.

Los gremios afectados se declararon en vigilia y preparan movilizaciones en las inmediaciones del Congreso, mientras instituciones como la UNA acatan un paro indefinido en señal de protesta.

Desde la tarde del lunes, la Policía Nacional implementará un “alerta de seguridad” debido a las movilizaciones programadas en el centro de Asunción por la sesión legislativa.

El comisario Juan Agüero, director de Policía en Asunción, mencionó que se desplegarán aproximadamente 1.800 agentes, concentrados en el Congreso y la Plaza de Armas, con el objetivo de acompañar las marchas y prevenir incidentes. Aunque no habrá cierres permanentes de calles, se anticipan bloqueos temporales.