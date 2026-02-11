Arroceros se pronuncian tras ataque con explosivos en Coronel Bogado

Durante la madrugada de ayer, un grupo de personas armadas asaltó con explosivos el local de la empresa Algisa en Coronel Bogado, departamento de Itapúa. Los atacantes redujeron a los guardias del edificio y también mataron al perro “Draco” que custodiaba el lugar.

Por este caso, la Feparroz expresó su preocupación al verse afectada una entidad del sector arrocero nacional y apuntan que “este lamentable hecho no solo afecta a una empresa”, sino que también pone en riesgo la seguridad de todos los productores, ciudadanos trabajadores que contribuyen diariamente al desarrollo y crecimiento de nuestro país.

“Expresamos desde la Feparroz nuestra intranquilidad y hacemos llegar nuestro apoyo a la firma social, y solicitamos a las autoridades pertinentes la búsqueda del esclarecimiento de estos hechos y el fortalecimiento de las garantías de seguridad, para que los miembros del sector agrícola puedan desempeñar su labor con tranquilidad y sin miedo a ser víctimas de actos delictivos de esta gravedad”, apuntan.

Asimismo, apuntan que “la protección de todos los ciudadanos es esencial”, por lo que instan a las autoridades a tomar medidas urgentes, al igual que contundentes, que aseguren un entorno seguro y estable para toda la comunidad productiva.

Ataque con explosivos

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, confirmó que se están haciendo incursiones para confirmar el origen de los explosivos utilizados en el violento ataque registrado en Coronel Bogado y ante el miedo reinante en la ciudad, donde tal magnitud de inseguridad es atípica, anunció el refuerzo del personal preventivo y técnico en la zona.

Por su parte, la federación reiteró su “compromiso inquebrantable por la defensa de nuestros federados” con el objetivo de la promoción de un país “donde el trabajo honesto y el esfuerzo diario sean respetados y protegidos”.

