La UNA sigue en paro total, pese a la postergación de la reforma de la Caja Fiscal

Desde los gremios docentes anunciaron que la Universidad Nacional de Asunción (UNA) continuará en paro total. Los representantes de los docentes universitarios sostienen que la aprobación del proyecto estaba prácticamente definida y que la postergación no respondió a un cambio de postura del sector político, sino a la presión ejercida por la movilización de los docentes universitarios y el acompañamiento ciudadano.

Aseguran que el escenario legislativo indicaba que la reforma iba a ser aprobada en la fecha y que el retroceso del Congreso Nacional representa una señal clara de que la protesta social logró frenar momentáneamente el avance del proyecto. “El pueblo demostró su fuerza y los políticos dieron un paso atrás”, señaló el presidente de la Asociación de Docentes de la Facultad de Veterinaria, Abraham Marecos.

“Lo negativo de todo esto es que ellos pospusieron hasta el 25 de marzo el tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal. Esto nos da la pauta de que quieren dilatar para que se enfríe antes de iniciar las clases. Entonces, ellos van a aprovechar esta pausa”, expresó Marecos.

En ese sentido, consideran que esta pausa busca “enfriar” la movilización para avanzar posteriormente con la aprobación de la reforma.

Paralización total de actividades

Hasta el momento, el paro en la UNA es total y afecta a todas las áreas de la institución. La medida alcanza a las funciones administrativas, los servicios asistenciales y las actividades académicas.

“En el ámbito académico, quedan suspendidos los exámenes finales y los exámenes de ingreso, mientras que en el área asistencial solo se mantendrán los servicios que, por ley, no pueden ser interrumpidos. En el Hospital de Clínicas continuarán únicamente las prestaciones esenciales obligatorias, mientras que el resto de los servicios quedarán suspendidos”, explicó Abraham Marecos.

Alcance nacional del conflicto

El conflicto tiene un impacto de alcance nacional. A nivel país, el sistema universitario público involucra a 9.053 docentes y 6.347 funcionarios administrativos, además de 54.569 estudiantes.

La UNA cuenta con 14 facultades y 42 filiales, con 79 carreras de grado, 198 programas de posgrado y 6 cursos de pregrado, con presencia en 26 municipios de 12 departamentos.

A esta estructura se suman seis centros e institutos, entre ellos el Instituto Tecnológico de Comunicaciones (ITC) de la Facultad de Ingeniería, ubicado en Luque, y el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS), con sede en el campus universitario.

Impacto en la salud pública

Uno de los sectores más sensibles afectados por el paro es el Hospital de Clínicas, que cumple un rol clave dentro del sistema público de salud. Anualmente, el hospital realiza 431.537 consultas ambulatorias y más de 15.000 cirugías, incluyendo trasplantes de riñón, hígado, huesos, tejidos, médula ósea y córneas.

Desde la comunidad universitaria advierten que la eventual aprobación de la reforma de la Caja Fiscal podría tener un fuerte impacto en la sostenibilidad del sistema universitario y de servicios esenciales, afectando no solo a docentes y funcionarios, sino también a estudiantes y a miles de pacientes que dependen del Hospital de Clínicas.

La UNA es, además, la universidad con mayor cantidad de carreras acreditadas a nivel nacional, tanto en el sistema de acreditación local como en redes regionales, lo que —según los gremios— refuerza la preocupación ante cualquier modificación que afecte las condiciones laborales y previsionales del sector.

Tomarán nuevas medidas

Esta mañana, los docentes partieron rumbo al centro de Asunción para ejercer presión durante el tratamiento del proyecto de ley. Durante la jornada, partieron varios buses y vehículos particulares.

Tras la movilización de hoy, anunciaron que las próximas acciones serán definidas en la Asamblea Docente que será convocada para mañana, mientras que en esta tarde los gremios mantendrán una reunión virtual de coordinación en el marco de la Unión de Gremios Docentes.