11 de febrero de 2026 - 09:59

Convocatoria 2026 abierta para universitarios del interior interesados en aprender inglés

Omar Acosta, Abc Color

SAN PEDRO. Está abierta la convocatoria 2026 de las Becas Hayes en modalidad virtual, dirigida a universitarios del norte del país, ofreciendo la oportunidad de aprender inglés con metodología interactiva y comunicativa, con postulaciones habilitadas hasta el 9 de marzo.

El programa está destinado a jóvenes de los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay y Canindeyú, quienes podrán acceder a formación en idioma inglés enfocada en la comunicación práctica, con contenidos vinculados a temas de interés juvenil y aspectos de la cultura estadounidense.

La iniciativa busca fortalecer las competencias lingüísticas de estudiantes universitarios del interior del país, facilitando herramientas académicas y profesionales a través del dominio del idioma inglés.

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 9 de marzo de 2026. Los interesados pueden completar el formulario en línea en: https://forms.gle/iovZHpeeCtYXafWd7

Asimismo, las consultas pueden realizarse mediante el correo electrónico: becas@ccpa.edu.py.

Desde la organización invitan a los universitarios a aprovechar esta oportunidad académica y postularse para acceder a la beca, destacando que el aprendizaje del inglés abre nuevas puertas en el ámbito profesional y educativo.