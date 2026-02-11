Convocatoria 2026 abierta para universitarios del interior interesados en aprender inglés

El programa está destinado a jóvenes de los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay y Canindeyú, quienes podrán acceder a formación en idioma inglés enfocada en la comunicación práctica, con contenidos vinculados a temas de interés juvenil y aspectos de la cultura estadounidense.

La iniciativa busca fortalecer las competencias lingüísticas de estudiantes universitarios del interior del país, facilitando herramientas académicas y profesionales a través del dominio del idioma inglés.

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 9 de marzo de 2026. Los interesados pueden completar el formulario en línea en: https://forms.gle/iovZHpeeCtYXafWd7

Asimismo, las consultas pueden realizarse mediante el correo electrónico: becas@ccpa.edu.py.

Desde la organización invitan a los universitarios a aprovechar esta oportunidad académica y postularse para acceder a la beca, destacando que el aprendizaje del inglés abre nuevas puertas en el ámbito profesional y educativo.