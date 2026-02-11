Proponen descentralizar la justicia con creación de un juzgado en Carapeguá

El abogado José Luis Recalde explicó el pedido de creación de un juzgado de Primera Instancia multifueros en lo penal, civil, comercial, de la niñez y la adolescencia se realizó a los efectos de descomprimir los trámites judiciales en el Palacio de Justicia de Paraguarí. Señaló que, de concretarse, representará menores costos para los profesionales del derecho de comunidades aledañas, a quienes se les facilitará litigar en este municipio. Además, podrán ejercer un mayor control sobre sus expedientes.

Asimismo, la eventual construcción del edificio generará fuentes de trabajo para albañiles y, una vez puesto en funcionamiento, se requerirá la incorporación de profesionales en las distintas áreas.

El abogado Recalde comentó que se reunió con los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Víctor Ríos y Gustavo Santander, así como con la presidenta de la Décima Circunscripción Judicial, Rosalinda Guens, a fin de manifestarles que la Municipalidad local cederá un inmueble de aproximadamente 9.000 metros cuadrados para la edificación del juzgado de Primera Instancia.

Los ministros solicitaron al proponente contar con toda la documentación del inmueble en condiciones para el mes de marzo y, de ser posible, analizarán la inclusión del proyecto dentro de la reprogramación presupuestaria de la Corte Suprema de Justicia.

El abogado señaló que ahora resta conversar con los miembros de la Junta Municipal para analizar la aprobación de la transferencia del terreno municipal a favor de la Corte.