Docentes de la UNA anuncian una gran movilización este viernes a nivel país

La medida de fuerza, que afectó el normal desarrollo de las actividades académicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), se mantendrá hasta este viernes 13 de febrero, y hasta que el sector obtenga garantías de participación en el análisis técnico del Proyecto de Ley de la Reforma de la Caja Fiscal.

Los educadores universitarios condicionan el levantamiento del paro únicamente si son convocados para integrar la mesa técnica que estudia la iniciativa legislativa.

El proyecto será tratado el próximo 25 de marzo en la Cámara de Senadores. Sin embargo, los docentes sostienen que el documento debe incorporar modificaciones y correcciones que contemplen las particularidades del sector universitario y que les garanticen una jubilación digna.

Daniel Domecq, presidente del gremio docente de la UNA, señaló que “durante la Asamblea Docente se decidió realizar para el día viernes una gran movilización, que implicará cerrar la Avda. Mcal. López y la ruta Mcal. Estigarribia. Además de cierres de rutas en las filiales de la UNA a nivel país, ya que la posible aprobación del proyecto de ley de la reforma de la Caja Fiscal afectará a todos los docentes”.

Asimismo, agregó que “nos declaramos en Asamblea Permanente y, en caso de necesidad, solicitaremos nuevamente al Consejo Superior Universitario (CSU) la aplicación del paro total”, dejando en claro que el gremio no descarta retomar la medida de fuerza si no obtienen respuestas favorables.

La movilización prevista para este viernes busca visibilizar el reclamo y ejercer presión antes de que el proyecto sea analizado por la Cámara Alta. Los docentes reiteran que no se oponen a una reforma, pero insisten en que cualquier modificación del sistema debe construirse con participación de los sectores involucrados.

Con esta medida, el sector universitario deja en claro que la suspensión definitiva del paro dependerá exclusivamente de la apertura de un espacio formal de diálogo donde puedan plantear sus propuestas y observaciones al proyecto de reforma.