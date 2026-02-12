Elevan a juicio oral la causa contra cinco acusados por feminicidio de María Fernanda

El principal acusado en el caso María Fernanda Benítez Martínez es un adolescente de 17 años, que enfrenta cargos como presunto autor material del feminicidio.

Según la investigación fiscal, el joven habría acabado con la vida de la víctima, que se encontraba en su cuarto mes de embarazo, para luego intentar deshacerse del cuerpo. Junto a él, Mikhaella Rolón Melgarejo será juzgada bajo la figura de instigación y complicidad en el hecho.

La resolución judicial también alcanza a los padres del adolescente y a una tercera persona cercana al círculo familiar. Estos tres adultos enfrentarán el juicio oral por los delitos de frustración de la persecución y ejecución penal, así como por omisión de aviso de un hecho punible. Se sospecha que colaboraron activamente para ocultar evidencias y encubrir al sospechoso tras el crimen.

El cuerpo de la joven fue hallado incinerado en un patio baldío días después de que su familia denunciara su desaparición.

Las pericias técnicas, que incluyen el rastreo de mensajes y la geolocalización de dispositivos móviles, fueron fundamentales para que la Fiscalía lograra sustentar la acusación en esta etapa procesal.

Desde el Ministerio Público, los fiscales encargados subrayan que cuentan con un acervo probatorio contundente para solicitar penas ejemplares.

El proceso no estuvo exento de controversias, incluyendo intentos de obstrucción y presuntas irregularidades que derivaron en investigaciones paralelas, lo que subraya la complejidad y la presión social que rodea a este expediente.

Con la elevación a juicio, la familia de María Fernanda espera que el tribunal de sentencia dicte un fallo que repare, en la medida de lo posible, la pérdida de dos vidas. En las próximas semanas se realizará el sorteo para designar a los jueces que integrarán el tribunal y se fijará la fecha de inicio del debate público, que marcará el cierre de uno de los casos más dolorosos del departamento de Caaguazú.