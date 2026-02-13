Nacionales
13 de febrero de 2026 - 09:48

Boquerón: camión cayó al río Pilcomayo y el conductor murió ahogado

Camión cisterna cayó al cauce del río Pilcomayo en Boquerón y su conductor quedó atrapado
Camión cisterna cayó al cauce del río Pilcomayo en Boquerón

Un hombre de nacionalidad brasileña murió ahogado en el río Pilcomayo luego de caer al cauce con el camión cisterna que manejaba. El suceso tuvo lugar en la localidad de Pedro Pablo Peña, departamento de Boquerón.

Por ABC Color

Un camión cisterna terminó en el río Pilcomayo y su conductor, identificado como Clair Assis Dos Santos (55), murió en el sitio. Según el reporte de los lugareños, el camión de gran porte fue hallado cerca del mediodía del jueves, pero la presunción es que el percance tuvo lugar entre la noche y la madrugada.

Tras el aviso, la Policía llegó al lugar y comenzaron los trabajos para extraer el camión del agua. El cuerpo del brasileño fue trasladado hasta un hospital de la localidad de Villa Choferes, en el departamento de Boquerón, para determinar con exactitud la causa del deceso.

Clair Assis Dos Santos, brasileño fallecido en un accidente en la localidad de Pedro P. Peña, Boquerón
Clair Assis Dos Santos, brasileño fallecido en un accidente en Boquerón

Posteriormente, fue entregado a sus familiares, que lo llevaron hasta Loma Plata, donde reside desde hace tiempo, según reportó Carlos Almirón, corresponsal de ABC. La cisterna del camión estaba vacía y hasta el momento se desconoce el motivo del percance.

Estado del camino en Pedro P. Peña, donde se produjo el accidente que ocasionó la muerte de un camionero
Estado del camino en Pedro P. Peña, donde se produjo el accidente

Sin embargo, imágenes recogidas en el lugar evidencian el mal estado del tramo; de hecho, se ve que parte del camino estaba bastante erosionado y el trabajador -que probablemente no circulaba por el sitio con frecuencia- no pudo maniobrar para mantener la estabilidad del vehículo que terminó cayendo al río.

