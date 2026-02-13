Boquerón: camión cayó al río Pilcomayo y el conductor murió ahogado

Un camión cisterna terminó en el río Pilcomayo y su conductor, identificado como Clair Assis Dos Santos (55), murió en el sitio. Según el reporte de los lugareños, el camión de gran porte fue hallado cerca del mediodía del jueves, pero la presunción es que el percance tuvo lugar entre la noche y la madrugada.

Lea más: Desborde del río Pilcomayo: SEN asistirá a unas 700 familias

Tras el aviso, la Policía llegó al lugar y comenzaron los trabajos para extraer el camión del agua. El cuerpo del brasileño fue trasladado hasta un hospital de la localidad de Villa Choferes, en el departamento de Boquerón, para determinar con exactitud la causa del deceso.

Posteriormente, fue entregado a sus familiares, que lo llevaron hasta Loma Plata, donde reside desde hace tiempo, según reportó Carlos Almirón, corresponsal de ABC. La cisterna del camión estaba vacía y hasta el momento se desconoce el motivo del percance.

Lea más: Concepción: hallan camión y conductor que cayeron al río Paraguay desde el puente Nanawa

Sin embargo, imágenes recogidas en el lugar evidencian el mal estado del tramo; de hecho, se ve que parte del camino estaba bastante erosionado y el trabajador -que probablemente no circulaba por el sitio con frecuencia- no pudo maniobrar para mantener la estabilidad del vehículo que terminó cayendo al río.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy