Policía intensificará patrullajes preventivos y controles aleatorios en Cordillera

El operativo se lleva a cabo de manera planificada, combinando acciones aleatorias con estrategias coordinadas, bajo la supervisión directa del director de Policía de Cordillera, Crio. Hugo Díaz. El oficial destacó que este tipo de intervenciones no solo cumplen un papel fundamental en la prevención de delitos, sino que también fortalecen el vínculo entre la policía y la ciudadanía.

Según Díaz recorrer distintos sectores permite identificar de manera más rápida y precisa situaciones de riesgo, problemáticas sociales y necesidades que requieren una intervención inmediata. Además, este enfoque contribuye a generar confianza en la población, promoviendo un entorno más seguro y colaborativo.

¿Que se verifica?

El comisario Hugo Díaz señaló que durante los controles, la Policía Nacional verifica la documentación de los vehículos y de las personas con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas y detectar cualquier irregularidad. También, se inspeccionan puntos estratégicos o de alta circulación, priorizando la seguridad en zonas residenciales, comerciales y de tránsito frecuente.

“Que la Policía Nacional realice controles preventivos es totalmente legal, esa es nuestra función fundamental”, afirmó el comisario Díaz, destacando que son tres los documentos que pueden requerirse a cualquier ciudadano:

- Cédula de Identidad

- Registro o Licencia de Conducir

- Cédula Verde del Vehículo

Desde la dirección policial indicaron que estos operativos se realizarán de manera periódica, ajustando la frecuencia y los horarios según las necesidades de cada zona. Asimismo, se resaltó la importancia de la colaboración de la ciudadanía, instando a reportar situaciones sospechosas y mantener una actitud preventiva frente a posibles riesgos.

Con esta iniciativa, la Policía de Cordillera busca consolidar un ambiente más seguro y confiable, reforzando la confianza de los ciudadanos en las instituciones y promoviendo la prevención como herramienta central de seguridad en el departamento.

