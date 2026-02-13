Presentan iniciativa para reformar la conformación del Consejo del IPS

Representantes de la Unión de Jubilados del Paraguay (UNJPY), encabezados por su presidente, Pedro Halley, llegaron hasta el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para presentar una iniciativa que apunta a modificar la gobernanza del Instituto de Previsión Social (IPS); es decir, la forma de designar al presidente y sus consejeros.

“El poder político, la injerencia política es la madre de todos los males en el Instituto de Previsión Social”, dijo Halley, quien explicó el proceso que debe seguir el proyecto antes de llegar al Congreso Nacional que lo debe convertir en ley.

Una vez que el TSJE analice la presentación y dé su visto bueno, quedará habilitada la colecta de firmas que se podrá hacer de manera virtual o física en planillas validadas por la institución. Halley dijo que imprimirán tantos ejemplares como sea posible, con el fin de llegar a centros hospitalarios del IPS, supermercados, almacenes y vía pública, para que todos los asegurados puedan firmar.

El requisito es llegar al uno por ciento del Padrón Nacional, es decir, alrededor de ochenta mil firmas. Halley afirmó que la idea es rebasar ese objetivo alcanzando “cien mil o doscientas mil firmas de ser necesario”. Según la normativa de la Justicia Electoral, una vez recolectadas, las firmas deben ser verificadas para garantizar que cumplen con los requisitos legales y así proceder con el proyecto de ley.

¿Cómo debe conformarse el Consejo del IPS según la iniciativa?

Actualmente, el Consejo del Instituto de Previsión Social está conformado por un presidente y cinco consejeros que representan al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, empleadores, trabajadores y jubilados. Lo que busca la iniciativa “IPS sin políticos” es que el Poder Ejecutivo esté representado únicamente por el presidente de la previsional y todos los consejeros respondan a los asegurados, patrones y pensionados.