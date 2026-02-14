Sigue sin resultados la búsqueda de Tobías, el niño arrastrado por un raudal

Tras el lamentable hecho ocurrido el viernes, en el que el niño Tobías Suárez fue arrastrado por un raudal, prosiguen tanto los trabajos de rastrillaje como las diligencias del Ministerio Público. La Fiscalía ordenó la remisión de todos los documentos relacionados con la obra de desagüe que sigue en ejecución, esto para el análisis de la Fiscalía.

Los concejales municipales de San Lorenzo por su parte se convocaron a una sesión extraordinaria en la que resolvieron citar al intendente Felipe Salomón (ANR-busca ser reelecto), a fin de que brinde explicaciones sobre la ejecución del proyecto y los controles de seguridad implementados en el sector donde ocurrió el hecho.

La búsqueda del niño Tobías, de 12 años, continúa sin éxito tras más de 24 horas de su desaparición, luego de haber sido arrastrado por un raudal durante la intensa lluvia registrada el viernes. En la tarde de este sábado, los trabajos se dividieron en varios puntos de San Lorenzo, Capiatá y Luque, con principal concentración en la zona del arroyo Yukyty, en Capiatá.

Uno de los focos principales de búsqueda fue el lugar donde el menor cayó y fue arrastrado por la corriente, en el barrio Santísima Cruz de Tayazuapé, zona de Reducto, San Lorenzo.

En ese sector, bomberos trabajaron dentro de los canales de desagüe pluvial instalados hace pocas semanas por la Municipalidad de San Lorenzo, a través de una obra licitada que está a cargo de la Constructora Pereira Thalmann SRL, con ID N° 459.418, según registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). El monto adjudicado asciende a G. 8.000 millones.

Otro punto donde se centaron los trabajos fue en la zona limítrofe entre Luque y Capiatá, específicamente en el esteral del arroyo Yukyty.

Allí intervino el grupo de Bomberos especializados en Búsqueda y Rescate (SAR). El comandante de la Unidad SAR, Roque González, informó que el equipo realizó tareas por tierra, a la vera del arroyo y también por agua, sobre el camino Luque-Capiatá.

Asimismo, participaron la Prefectura General Naval y el Comando de Infantería de Marina, dependientes de la Armada Paraguaya. Este contingente desplegó a 22 efectivos especializados en la zona del arroyo Tayazuapé, incluyendo buzos, apoyo con dron para reconocimiento aéreo, dos canes de búsqueda y patrullajes en kayaks.

En Capiatá brindan apoyo funcionarios municipales de la Dirección de Prevención y Riesgo y la Policía Municipal de Tránsito. En San Lorenzo colaboran el Departamento de Aseo Urbano, la Policía Municipal de Tránsito y el Consejo Municipal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni).

Fiscalía monitorea la búsqueda

El fiscal Ever García, de la Fiscalía de San Lorenzo, explicó que el Ministerio Público sigue de cerca el operativo y realiza varias diligencias que, por el momento, no pueden ser divulgadas. En relación con la obra ejecutada por la empresa contratada por la Municipalidad, indicó que ordenó la remisión de todos los documentos para su análisis.

Concejales convocan al intendente

En paralelo, concejales municipales de San Lorenzo convocaron a una sesión extraordinaria en la que resolvieron solicitar informes urgentes a la Municipalidad sobre la ejecución de las obras, su estado y los controles de seguridad implementados. Además, decidieron convocar al intendente Felipe Salomón (ANR-busca ser reelecto) y a los fiscalizadores de la obra para que brinden información y explicaciones sobre los trabajos realizados en la zona del suceso.

Los ediles también analizarán la existencia o ausencia de protocolos de prevención ante lluvias intensas, así como eventuales responsabilidades administrativas.

La búsqueda continuará mañana a partir de las 08:30 con los rastrillajes en desde la zona donde el niño cayó al arroyo Tayuasapé.