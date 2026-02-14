Suspenden búsqueda y padre de niño arrastrado por raudal reclama: “Me dejaron solo”

Tras la suspensión de la búsqueda del pequeño Tobías, quien fue arrastrado por un raudal en San Lorenzo, su padre, Reinaldo Suares, expresó su profundo dolor y denunció sentirse abandonado por las autoridades.

El hombre relató que permaneció durante toda la jornada recorriendo puentes y circuitos con la ayuda de familiares y vecinos. Sin embargo, afirmó que al caer la noche los equipos comenzaron a retirarse.

“Siempre me mantuve solo y con la ayuda de mi familia y gente civil de la zona. Ahora me encuentro en este lugar y ya se están retirando. “Nadie va a entender el dolor mío”, expresó quebrado.

El hombre insistió en que no pierde la esperanza de encontrar a su hijo, “sea como sea”, y que lo único que pide es continuar con la búsqueda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Video: los últimos minutos de Tobías antes de ser arrastrado por el raudal

Reclamo a Fuerzas Armadas y al Gobierno

En su testimonio, Suares apuntó directamente contra las autoridades. Aseguró que esperaba un amplio despliegue de las fuerzas públicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Pensé que la fuerza armada, la policial, la naval, el propio Gobierno iban a estar conmigo. Me siento desamparado”, sostuvo.

Incluso lanzó duras críticas contra las Fuerzas Armadas, señalando que no están preparadas para actuar en este tipo de emergencias. “Tenían que venir a hacer su trabajo”, reclamó.

Lea más: El desgarrador relato del padre cuyo hijo fue arrastrado por el raudal

“Vine al país por él y hoy estoy otra vez en esta situación”

El padre relató que había dejado el país tiempo atrás y que regresó por la salud de Tobías, quien padecía asma. Contó que tenía estabilidad laboral en Argentina, pero que decidió volver para priorizar el bienestar de su hijo.

“Corrí la muerte de él de allá y vine a mi país, y hoy me encuentro otra vez con esta situación”, lamentó.

Lea más: Video: se advirtió al intendente en 2025 sobre raudal y hoy un niño es víctima

Cuestionamientos a la Fiscalía y a la Codeni

Además del reclamo por la búsqueda, Suares manifestó su molestia ante una eventual imputación por deber del cuidado.

“Que el fiscal primero se interiorice bien de lo que está tratando de hacer. Que se ponga un vaquero y venga a buscar a mi hijo conmigo”, expresó, visiblemente afectado.

También cuestionó la actuación de la Codeni, a la que acusó de vulnerar sus derechos al recabar información sin seguir —según su versión— el procedimiento adecuado.

Apoyo de la comunidad, ausencia de autoridades

El padre destacó que recibió acompañamiento de vecinos y trabajadores de la zona, quienes se acercaron a brindarle apoyo.

“Somos gente trabajadora, luchadora. La comunidad está conmigo”, afirmó.

No obstante, lamentó la ausencia del intendente de la ciudad. “Tenía que estar acá conmigo, acompañándome”, reclamó.