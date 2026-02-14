Suspenden búsqueda de niño arrastrado por raudal en San Lorenzo

Siendo aproximadamente las 23:30, los equipos evaluaron las tareas realizadas durante la jornada y decidieron suspender el operativo de búsqueda del pequeño Tobias hasta primeras horas de este sábado.

Villalba detalló que, pese a extender el rastrillaje “contra todo pronóstico” y rompiendo incluso algunos parámetros de seguridad, no se obtuvieron resultados positivos.

“Ahora mismo es la visibilidad. La luz del sol ya se fue y el terreno es complicado. Tenemos que ser conscientes de nuestras capacidades y de las herramientas con las que contamos”, afirmó.

Zona crítica: ramas y obstáculos aguas abajo

El comandante explicó que el punto de mayor concentración de búsqueda está aguas abajo, donde se acumulan ramas y desechos que podrían retener el cuerpo del menor.

“Este sector tiene más obstáculos, por eso nos concentramos aquí. Pero todo el trayecto, desde el lugar donde ocurrió el episodio, fue peinado metro a metro”, señaló.

Indicó que participaron bomberos voluntarios, efectivos policiales, militares, integrantes de la USAR (Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano del CBVP) y otros grupos especializados. A pesar del amplio despliegue, la complejidad del terreno y la extensión del cauce dificultan el trabajo.

Un trayecto de hasta 18 kilómetros

Villalba mencionó que el recorrido que debe cubrirse es extenso y podría abarcar hasta 18 kilómetros de extensión.

Para este sábado se prevé la incursión de buzos de la Marina en zonas más profundas, mientras los bomberos retomarán el rastrillaje perimetral desde tempranas horas.

“Esto es rastrillar una y otra vez, metro a metro. Sin eso no vamos a llegar al objetivo”, sostuvo.

“Entendemos el dolor, pero somos voluntarios”

El comandante reconoció la angustia de la familia y aseguró que ningún operativo puede dimensionar ese sufrimiento.

“Entendemos perfectamente el dolor y la impotencia. No existe persona en el mundo que pueda justificar ese dolor”, expresó.

No obstante, remarcó que se trata de bomberos voluntarios y que las decisiones operativas deben priorizar la seguridad del personal.

El operativo se reanudará a las seis o siete de la mañana, con la esperanza de avanzar en la búsqueda en condiciones más seguras.