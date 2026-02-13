Fiscalía solicita condena de 17 años de cárcel y prisión preventiva para Erico Galeano

El juicio oral y público al senador colorado cartista Erico Galeano Segovia por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas, prosiguió hoy con la presentación de alegatos finales de la Fiscalía, que solicitó una condena de 17 años de cárcel para el legislador.

En sus respectivas exposiciones, los fiscales Silvio Corbeta y Deny Pak sostuvieron que el legislador colorado estuvo al servicio de la organización criminal que traficaba cargamentos de cocaína desde el territorio nacional a países de África y Europa, entre 2020 y 2021.

“Nuestra Constitución en su artículo 71, establece que el Estado paraguayo, imperativamente establece que el Estado paraguayo debe reprimir el narcotráfico y el lavado de activos proveniente de esta actividad. En ese sentido, el acusado en su condición de legislador aprovechó su investidura para cometer este hecho punible, el lavado de activos, en lugar de realizar actos para velar por la Constitución (...), afirmó Pak.

Lesión a la imagen del Congreso Nacional

Al explicar la relevancia del daño ocasionado con sus acciionar, Pak afirmó que Erico, en su condición de legislador, “en lugar de proteger las legislaciones del país, contribuyó con la asociación criminal para que estos puedan prolongar la asistencia para seguir cometiendo comisión de hechos punibles y también realizó actos de lavado de activos (...)”.

“Esto significa que en el mundo real, el sr. Erico Galeano llegó a lesionar la imagen del Congreso Nacional(...). Esta lesión de la imagen del Congreso Nacional hizo incluso que nuestro país tenga la calificación de una institución corrupta a nivel internacional“, agregó el fiscal antidrogas.

Asimismo, los fiiscales solicitaron al Tribunal de Sentencia la prisión preventiva de Galeano, por considerar que existe peligro de obstrucción a la justicia. En ese sentido, Pak relató situaciones de presión a testigos y también de enajenación de bienes.

Fiscalía afirma que Erico Galeano brindó apoyo logístico a organización criminal

En sus alegatos finales, la Fiscalía afirma que Galeano supuestamente brindó apoyo logístico al esquema criminal, con el préstamo de la aeronave con matrícula ZP-BHQ para que los supuestos líderes de la organización criminal, Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tio Rico”, Sebastián Marset, así como otros acusados, se trasladen en el territorio nacional.

Esto se dio en momentos en que los aviones utilizados por el grupo estaban retenidos, con motivo una intervención realizada por el entonces fiscal Marcelo Pecci al aerodrómo Arrayán, de Areguá, en octubre de 2020.

El fiscal Corbeta recordó que si bien la defensa intentó trasladar responsabilidad al piloto, al alegar que la situación no era conocida por Galeano y que los pilotos realizaban los vuelos por cuenta propia y él no conocía esos pasajeros, esto quedó desvirtuado con las pruebas presentadas en juicio.

En ese sentido, el agente fiscal destacó que la avioneta nunca estuvo registrada como la prestación del servicio de taxi aéreo y que a través de las testificales, quedó demostrado que cada piloto debía informar tanto el plan de vuelo como los ocupantes de la aeronave, antes de salir.

“Su investidura le sirvió para evadir todos los controles respecto a los pasajeros que volaron en su aeronave”, destacó el fiscal Pak al referirse a este punto.

Venta simulada de residencia en Aqua Village

La primera pista acerca de la vinculación del legislador con el grupo criminal surgió cuando en uno de los allanamientos realizados en el marco de la Operación A Ultranza PY, los investigadores encontraron una factura de la Ande a nombre de Erico Galeano en una residencia del exclusivo condomonio Aqua Village, ubicado en Altos.

El legislador presentó un contrato privado de compra venta, donde figura que el 14 de octubre de 2020 vendió la propiedad a Hugo González Ramos (prófugo), por US$ 1.000.000, pagados al contado, según contrato privado realizado ante la escribana Olga Graciela Peralta.

Al respecto, el fiscal Corbeta sostuvo que se trató de una operación simulada, que González Ramos es testaferro de Miguel Angel Insfrán Galeano quien, según la Fiscalía, es el verdadero propietario del inmueble.

La Fiscalía detalló el historial financiero de González Ramos que evidencia que el mismo carecía de ingresos suficientes y tampoco obtuvo préstamo para ello. Es decir, la falta de capacidad económica y patrimonial para comprar la propiedad por la que, al cambio de entonces, pagó supuestamente poco más de G. 7 mil millones,

“Claramente el señor Galeano intentó proteger la verdadera identidad del verdadero comprador del inmueble, Miguel Angel Insfrán Galeano y uno de los principales líderes de la organización criminial con Sebastián Marset”, afirmó Corbeta.

Asimismo, destacó que Galeano solo incluyó en su declaración de bienes 11 días después de la serie de allanamientos realizadas en el caso A Ultranza.

Asimismo, Corbeta destacó que en la residencia se encontró una camioneta Isuzu, Dimax, registrada a nombre de la Agroganadera Nuevo Horizonte, cuya propietaria es Yolanda Insfrán Galeano, hermana de los acusados Miguel Ángel y José Insfrán Galeano, actualmente prófuga de la justicia.

Relación con Sebastián Marset

La relación de Erico con el supuesto narcotraficante prófugo Sebastián Marset fue otro punto expuesto detalaldamente por el Miinsterio Públco.

