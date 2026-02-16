Nacionales
Condenan a 17 años de cárcel a un hombre que abusó de su sobrina de 10 años en Guairá

Un hombre de 32 años fue condenado a 17 años de pena privativa de libertad tras ser hallado culpable de haber abusado sexualmente de su propia sobrina, quien en ese entonces tenía 10 años. El caso fue investigado por el Ministerio Público y juzgado en un juicio oral que se extendió por tres jornadas.

El fiscal Martín Escalada explicó que el hecho punible fue demostrado en juicio mediante diversas pruebas testimoniales, periciales y laboratoriales, lo que permitió al Tribunal de Sentencia dictar una condena elevada.

Según detalló el representante del Ministerio Público, la investigación fue iniciada por la fiscal Rocío Rivas, y en la etapa final quedó a su cargo la acusación formal y el sostenimiento de la misma en el juicio oral y público.

El hecho ocurrió en el interior de una vivienda ubicada en una comunidad rural del departamento del Guairá. De acuerdo con la acusación fiscal, el abuso se perpetró mientras otros familiares se encontraban en el patio de la casa.

El fiscal indicó que el crimen llegó a consumarse, registrándose incluso el coito, circunstancia que fue considerada como agravante al momento de imponer la pena. Para evitar la revictimización de la menor, se incorporaron en juicio las declaraciones previas y otras pruebas documentales, sin necesidad de que la víctima volviera a declarar ante el tribunal.

Entre las evidencias presentadas se incluyó la inspección ginecológica realizada por el médico forense, así como estudios laboratoriales de muestras biológicas extraídas durante la investigación. Los análisis confirmaron la presencia de plasma seminal, elemento que, según el Ministerio Público, respaldó la acusación y acreditó la materialidad del hecho punible.

La Fiscalía había solicitado una condena de 20 años de prisión. Sin embargo, el Tribunal resolvió imponer 17 años de pena privativa de libertad. Escalada señaló que, en principio, el Ministerio Público se encuentra conforme con la sentencia, aunque evaluará la redacción íntegra del fallo para analizar los fundamentos y determinar si corresponde asumir algún temperamento procesal.

El ahora condenado se encuentra privado de libertad desde hace un año y medio en la Penitenciaría Regional de Villarrica, donde aguardó el desarrollo del proceso judicial.

Penitenciaría Regional de Villarrica.

Durante el juicio, el acusado planteó una versión exculpatoria que —según el fiscal— no coincidía con el conjunto de pruebas reunidas por la Fiscalía. La madre de la víctima también declaró en el juicio oral.

De acuerdo con lo señalado, la familia se vio profundamente afectada debido al grado de consanguinidad entre la madre y el acusado.

