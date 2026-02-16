Pacientes de IPS denuncian falta de aire acondicionado, medicamentos e información

Pacientes del centro ambulatorio de Instituto de Previsión Social denunciaron que en la fecha no estaba en funcionamiento el sistema de aire acondicionado. Apuntaron que con la cantidad de gente aguardando atención desde tempranas horas, el calor se sentía mucho más dentro del lugar cerrado.

“Muchísimo calor adentro. Desde el momento en que llegue, que eran las 04:45 aproximadamente, el aire no estaba en funcionamiento y estábamos muchísimas personas”, manifestó Myrna Galeano, del grupo de pacientes oncológicos.

Ante esta situación, los presentes en el lugar tuvieron que recurrir a abanicos y pañuelos, porque el calor era insoportable. “A eso también hay que sumarle que estábamos con muy poca luz”.

En otro momento, Galeano se refirió al tema medicamentos: “En IPS, los medicamentos no tienen continuidad, también en oncología. Un día podemos tener, pero para la próxima semana tenemos que comprar, lo que podemos, porque no hay”.

Y luego añadió: “Hay veces que no hay ni siquiera insumos básicos. Entonces, así como nosotros cumplimos con ellos aportando, exigimos que ellos cumplan con nostoros con todo lo que necesitamos”.

Otra situación por la que pasan seguido los asegurados es la de falta de información. “Me gustaría que se investigue el motivo por el cual IPS decidió que hay que venir para días determinados para tal o cual especialidad, tal o cual doctor. Esto no se informa bien porque el IPS ya no tiene una página web. No hay un lugar donde podamos informarnos o tomar citas”.

Para finalizar apuntó a los servicios de WhatsApp y Call Center: “Ninguna de las líneas de WhatsApp, las cuales sirven para hacer preguntas sobre medicamentos en farmacia y en secretaría, funcionan. Del Call Center ni hablar, porque es bien sabido que no funciona nunca”.