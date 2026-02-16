Bachi defiende al jefe de la previsional y dice que el problema es estructural y una herencia

Consultado sobre si corresponde remover al presidente del IPS, Núñez respondió que el debate debe centrarse en la estructura del sistema y no únicamente en una persona. “Como exmédico del IPS, jefe de residentes y jefe de sala de neurocirugía, puedo decir que el problema es estructural y lo venimos arrastrando de gobiernos anteriores”, afirmó.

El titular del Senado recordó episodios de presunta negligencia médica, como el caso de la amputación equivocada de una pierna ocurrido en años anteriores, además de reiteradas denuncias por falta de insumos y fallas en equipos médicos. Para Núñez, la crisis del IPS responde a falencias profundas en su organización, su normativa jurídica y su modelo de gestión.

El presidente del Senado adelantó que, al retomar plenamente las actividades legislativas, se convocará a las autoridades del IPS para evaluar posibles modificaciones. “Nos tildan de ser el gobierno de las reformas. ¿Por qué no incluir también al IPS dentro de las reformas?”, planteó.

Entre los puntos a revisar mencionó: La estructura orgánica y normativa de la institución, el funcionamiento del Consejo de Administración y el manejo de fideicomisos destinados a infraestructura hospitalaria.

Invitación al canciller

Bachi mencionó que el canciller Rubén Ramírez Lezcano sería invitado mañana por la Comisión Permanente para tratar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.