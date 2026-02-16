Padre de Tobías: “El intendente es un cobarde”

Ya son tres días que buscan a Tobías Ariel Suárez, niño de 12 años que desapareció tras ser arrastrado por un raudal durante las lluvias del viernes, en una zona de obras paralizadas de San Lorenzo.

Más de 200 personas, entre ellos militares, bomberos y policías, buscan al niño, pero hasta el momento no lo encuentran. Incluso, tanto vecinos de la zona como allegados al padre, realizaron una búsqueda por su cuenta anoche, cuando los equipos de rescatistas se retiraron del lugar.

“200 personas vinieron ayer a venir a raspar como un gato la superficie donde tenían que quitar escombros que tienen un metro de altura, que nosotros con los vecinos, después de que ellos abandonaran el lugar, tuvimos que reclutarnos, armarnos de herramientas para poder ingresar de vuelta y hacer un perímetro de cuatro metros de ambas partes. Ellos con 200 efectivos y toda la calidad de estrategia que tienen para poder encontrar algún indicio de lo que es la búsqueda de mi hijo, no lo hicieron y lo hicimos nosotros los civiles”, criticó.

Expresó su solidaridad con los vecinos que desde hace tiempo sufren las condiciones catastróficas en la que se encuentran las calles del lugar, ya que las obras de colocación de desagüe pluvial están paralizadas e incluso sostuvo que son guerreros y omnipotentes para poder ingresar a sus casas con el estado de las calles.

“El intendente es un cobarde”

La presunción de las autoridades es que el niño fue arrastrado por un raudal producido por las fuertes lluvias de la semana pasada y habría caído al cauce del arroyo Tayazuapé.

El tramo de la obra donde cayó el niño fue adjudicado a la empresa Pereira Talman, que es la responsable, por aproximadamente G. 8.000 millones, cuyo trabajo consiste en el entubamiento y la reparación de la capa de la de la capa asfáltica y la instalación del desagüe pluvial, según indicó el concejal de San Lorenzo, Nicolás Verón, del Partido País Solidario.

“Yo voy con todo y para todo. Yo tengo que encontrarle a mi hijo con los militares, con el gobierno o sin el gobierno, porque el gobierno no estuvo desde un primer momento conmigo y el intendente es un cobarde, un fugaz. No sé si, como dije ayer, la NASA le contrató y está en Marte y no puede volver porque su cohete todavía no tiene su fecha de aterrizaje. Yo estoy para que pueda dialogar conmigo, cobarde y criminal, desde el primer momento la municipalidad y el dueño que ganó la licitación de la obra”, concluyó el padre del niño.