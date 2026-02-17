Hospital Regional de Villarrica tiene ecógrafos, pero no ecografistas los fines de semana.

El Hospital Regional de Villarrica cuenta con equipos de ecografía en funcionamiento, pero carece de profesionales que realicen los estudios durante los fines de semana, situación que obliga a pacientes de urgencias a recurrir a servicios privados.

La situación fue advertida por un ciudadano, quien relató que su tía, de 64 años, se encontraba internada en el área de urgencias y necesitaba con carácter inmediato una ecografía para continuar con su evaluación médica el pasado sábado.

Sin embargo, al no contar el hospital con ecografistas disponibles durante el fin de semana, la familia tuvo que recurrir a centros privados de imágenes para realizar el estudio. Según indicó, el costo del procedimiento suele oscilar entre G. 150.000 y G. 200.000, monto que los familiares deben cubrir de su propio bolsillo para obtener un diagnóstico oportuno.

El denunciante lamentó que, tratándose del principal hospital público del departamento del Guairá, los pacientes deban afrontar gastos adicionales para acceder a estudios básicos, especialmente en situaciones de urgencia.

También reclamó que muchas personas humildes no pueden pagar ese monto y que, en muchos casos, las familias deben endeudarse o recurrir a préstamos para costear exámenes médicos que deberían estar garantizados en el sistema público.

Este medio pudo constatar que los equipos de ecografía se encuentran físicamente en sus respectivas áreas y en condiciones operativas. En el hospital existe un ecógrafo destinado a estudios generales, otro para el área ginecológica y un tercero asignado al sector de urgencias.

No obstante, el inconveniente radica en la falta de especialistas que realicen los estudios durante sábados y domingos, lo que deja un vacío en la atención continua. Desde la Cuarta Región Sanitaria confirmaron que el problema no es la ausencia de equipos, sino la carencia de recursos humanos.

Explicaron que la contratación de médicos ecografistas depende del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), instancia encargada de autorizar y financiar los vínculos laborales. Indicaron que se han realizado gestiones para ampliar la cobertura, pero que hasta el momento no se cuenta con profesionales asignados para cubrir los turnos de fines de semana.

La falta de especialistas impacta directamente en el servicio de urgencias, donde los estudios de imágenes suelen ser determinantes para diagnósticos rápidos y decisiones terapéuticas. En ausencia del estudio, los pacientes deben esperar hasta el lunes o buscar alternativas privadas, lo que puede demorar tratamientos o generar gastos imprevistos.