Usuarios del IPS de Villarrica denuncian faltantes de medicamentos y demoras prolongadas para acceder a consultas

Usuarios que acuden al Hospital Regional del IPS de Villarrica manifestaron su preocupación ante la falta frecuente de medicamentos e insumos médicos, así como por las prolongadas demoras para acceder a consultas en diversas especialidades.

De acuerdo con los testimonios de pacientes, las carencias se registran tanto en el área de farmacia como en los servicios de urgencias e internación, donde, en algunos casos, los familiares de los pacientes deben adquirir por cuenta propia los insumos necesarios para la atención.

Los asegurados indicaron, además, que la espera para consultas médicas pueden extenderse hasta un mes, aún después de haber marcado turno con antelación, lo que genera dificultades para el seguimiento de tratamientos.

Según los usuarios, varias especialidades no se encuentran disponibles de forma regular o cuentan con cupos muy limitados, situación que se ve agravada por las vacaciones de una parte del plantel médico. Esta situación obliga a muchos asegurados a reprogramar consultas en reiteradas ocasiones o a recurrir a centros asistenciales privados para acceder a atención especializada o estudios médicos.

Asimismo, afirmaron que en el hospital casi no se dispone de profesionales en especialidades complejas ni de estudios laboratoriales o análisis de alta complejidad.

Algunos pacientes señalaron que viene de otros distritos a Villarrica para consultas agendadas con semanas de anticipación y que, en ocasiones, llegan al hospital solo para ser informados de que las consultas fueron suspendidas. En estos casos, deben volver a marcar turno, lo que prolonga aún más los plazos de atención, situación que se vuelve especialmente delicada cuando se trata de personas de la tercera edad o de pacientes pediátricos que requieren atención urgente.

En cuanto a la provisión de medicamentos, los usuarios indicaron que los mayores faltantes se registran en fármacos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas, como antihipertensivos y otros de uso continuo. Esta situación obliga a muchos asegurados a interrumpir sus tratamientos o a adquirir los medicamentos en farmacias privadas, con el consecuente impacto económico.

Una jubilada del IPS, que prefirió mantener el anonimato, relató que no tiene quejas sobre la atención brindada por los médicos, a quienes describió como respetuosos y profesionales. No obstante, expresó disconformidad con la atención en otras áreas, especialmente en farmacia, donde señaló falta de empatía y dificultades para acceder a los medicamentos recetados.

La asegurada indicó que, en varias ocasiones, solo pudo retirar uno o dos medicamentos de los recetados, quedando a la espera de nuevas remesas para completar su tratamiento. Explicó que, al vivir lejos del hospital, le resulta difícil regresar en las fechas indicadas para verificar la reposición de los fármacos, lo que llega a derivar en períodos sin medicación.

La jubilada señaló, además, que recibe medicamentos para la presión arterial, los huesos y suplementos, pero que varios de ellos debe comprarlos por su cuenta ante la falta de stock. Recordó también que, durante una internación por un cuadro grave, tuvo que adquirir gran parte de los medicamentos necesarios para su tratamiento, ya que no estaban disponibles en el hospital.