Llamativa conexión de diputado con empresario de obra chapucera en escuela

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), adjudicó a la empresa Holding Soluciones Integrales, la reparación de una sala de clases que se inundaba con cada lluvia en la Escuela Básica N° 3 República del Brasil. La obra tuvo un costo de G. 250 millones e incluía otras mejoras, como refacción del patio, renovar el tablero eléctrico y reparaciones en la vereda.

Los trabajos terminaron hace un mes y no soportaron la primera lluvia, que se registró el viernes pasado. Nuevamente, y pese a los trabajos de Holding Soluciones Integrales, el salón quedó bajo agua.

Lea más: MEC construye cancha sintética en colegio capitalino, mientras otros se caen a pedazos

“Es muy peligroso, por eso justamente pedimos la reparación de esta sala”, había expresado ese día Asunción Vall de Font, directora de la institución.

El CEO de Holding Soluciones, quien firmó el contrato de obras, es Arturo Silvera, un conocido dirigente de la ANR, miembro del movimiento Honor Colorado en Lambaré. Se hizo conocido en noviembre del 2024, luego de ser denunciado por la senadora liberal Celeste Amarilla, quien aseguró que el empresario supuestamente la había maltratado, en un aeropuerto de Panamá, en el marco de un viaje de regreso de Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Conexión con diputado

El diputado Rodrigo Gamarra (ANR-cartista) figuraba como uno de los representantes de la empresa Holding Soluciones Integrales, por lo menos hasta el 2021, según publicaciones de ABC. O sea, Gamarra tenía relación con la firma hasta antes de ser electo diputado por Central, cargo que asumió en junio del 2023.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: https://www.abc.com.py/politica/2025/09/23/rodrigo-gamarra-muestra-sus-titulos-en-redes-sociales/

El parlamentario, no obstante, no declara ser propietario o representante de la firma privada en su última declaración jurada, presentada a la Contraloría General de la República en el 2024.

Según esta declaración jurada, al menos en 2024 Gamarra tenía “cuentas a cobrar” de parte de “Soluciones Integrales”, por G. 500 millones.

Intentamos comunicarnos con el diputado Gamarra para obtener su versión, pero no respondió nuestro mensaje ni atendió llamadas a su teléfono celular. De igual manera, intentamos comunicarnos para obtener respuestas del empresario colorado Arturo Silvera, pero tampoco respondió nuestras llamadas y mensajes.

Amigos muy cercanos

El empresario cartista Arturo Silvera y el diputado, también cartista, Rodrigo Gamarra, son amigos muy cercanos y, según se puede observar en publicaciones y en las redes sociales, realizaron varios viajes juntos al exterior, además de ir a Estados Unidos, cuando coincidieron con Celeste Amarilla.

Lea más: Así iniciarán las clases el 23 de febrero

También se ve en redes sociales una foto de mayo de 2025, a Rodrigo Gamarra y Arturo Silvera en Dubái, junto con el presidente de la República, Santiago Peña y Arturo Gamarra, hermano del diputado y diplomático paraguayo en Emiratos Árabes.

Volvieron a la escuela para resolver problemas

Luego de los reclamos de profesores y de publicaciones, obreros de la empresa regresaron el fin de semana pasado a la institución educativa. Por un lado, taponaron un sector conexo a la sala de clases, buscando evitar nuevas inundaciones en el aula del primer grado. El filtro ingresa por el piso y no por el techo.

Lea más: Escuela Brasil: vuelven a reparar aula que no resistió la primera lluvia

Además, revocaron parte de las paredes de salas de clase y de oficinas. Igualmente, volvieron a pasar otra mano de pintura en el centro educativo, luego de que en la escuela denunciaran que las tareas de hermoseamiento se hicieron “a medias”.

La situación generó alarma en el cuerpo docente debido a que falta menos de una semana para el inicio de clases, que está previsto para el lunes 23 de febrero.