Denuncian presencia irregular de Jorge Bogarín durante examen de ingreso a la Escuela Judicial

Una nueva controversia rodea al exmiembro del Consejo de la Magistratura (CM) y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Jorge Bogarín Alfonso. Según denuncias recientes, el abogado habría ingresado de manera irregular a las aulas donde se desarrollaban los exámenes de ingreso a la Escuela Judicial con el fin de dirigirse a los alumnos durante el proceso evaluativo.

“Una vergüenza que un significativamente corrupto, que no tienen nada que ver con la Escuela Judicial ni tampoco tiene un cargo en el Consejo de la Magistratura, esté entrando clase por clase a hablar en el examen de ingreso de la escuela judicial”, señaló la denuncia que llegó a la redacción.

No es la primera vez que Jorge Bogarín, designado como “significativamente corrupto” por los Estados Unidos, se ve envuelto en incidentes relacionados con procesos de selección y evaluación:

Intentos de ingresos irregulares: En mayo de 2021, otros consejeros del CM frenaron una maniobra de Bogarín que pretendía facilitar el ingreso de 44 candidatos a la Escuela Judicial de forma contraria al reglamento de desempate.

Desaparición de cuadernillos: En marzo de 2023, fue convocado a declarar por la desaparición de un cuadernillo de examen para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Acompañamiento cuestionado: En redes sociales, el propio Bogarín ha publicado mensajes indicando que se encuentra “acompañando a los colegas” durante los exámenes de admisión de la Escuela Judicial en 2025 y 2026 bajo el eslogan #EsNuestroMomento.

El denunciante resaltó que todo esto sucedió con el concentimiento de Isabelino Galeano, director de la escuela Judicial, la cual está bajo la presidencia de Gerardo Bobadilla.

Integrantes de la Mafía de los Pagarés

Pero Bogarín Alfonso no estuvo solo en esta incursión. Según se pudo observar en fotografías, estuvo en compañía de Osvaldo Insfrán y Nicolás Antonio Antúñez Tillería, quienes han sido señaldos por la justicia paraguaya como piezas clave en el esquema de corrupción judicial conocido como la “Mafia de los Pagarés”.