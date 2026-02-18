Este viernes se realizará la premiación a los ganadores oficiales del Carnaval Encarnaceno

Los organizadores del Carnaval Encarnaceno, miembros de la Asociación Club de Clubes, anunciaron que el viernes 20 de febrero se realizará la premiación a los ganadores del Carnaval Encarnaceno 2026. En el evento se confirmarán los resultados oficiales, debido a que los puntajes están sujetos a protestas.

El lunes 16 de febrero se realizó una reunión en la comisión directiva, donde se presentaron los reclamos pertinentes que fueron estudiados. Si se confirma una posible sanción a algún club o a alguna figura, el cambio de puntaje podría alterar los resultados finales.

Las categorías principales son comparsa y carroza. Dentro de estas, en carroza compite la reina, mientras que en comparsa existen 15 categorías evaluadas, de las cuales 7 son las figuras principales.

Durante la competencia, cada noche los competidores eran evaluados por tres grupos de jurados, ubicados en el inicio, el centro y el final del sambódromo. Los puntajes se promedian, siendo el primer y último jurado con una ponderación del 25% cada uno, mientras que el jurado central calificaba el 50% de la nota final.

Ganadores en la edición 100

La carroza del Club Sacachispas se quedaría con el primer puesto, con un promedio de 27,9 puntos; entretanto, la reina de carrozas sería Ana Paula Aquino, del Club Radioparque (9,87).

Los resultados en comparsa colocan el podio de la siguiente manera, siendo el campeón de este año el Club 22 de Setiembre (108,29), con su alegoría “Avada Kedabra: El encanto mortal”.

Los siguientes escaños se distribuyen de acuerdo con el promedio de notas por noche: Pettirossi (105,78), San Juan (103,1), Nacional (101,69) y Universal (97,45).

Las principales figuras ganadoras serían: reina del carnaval, Iara Brítez (9,99), de Nacional; reina del corso, Pía Gamón (9,95), de Pettirossi; bastonera de comparsa, Mabeli Rivas (9,99), de 22 de Setiembre; bastonera de banda de música, Lara Acuña (9,94), de 22 de Setiembre; musa, Ángeles Báez (9,98), de Pettirossi; y emperatriz, Alejandra Montenegro (9,99), de Pettirossi.

Comparsa campeona

El Club 22 de Setiembre, uno de los campeones del Carnaval Encarnaceno 2025, propuso en esta edición un mundo de magia y fantasía en su alegoría. Está inspirado en el mundo de las novelas de la escritora británica Joanne Rowling, de la saga de Harry Potter.

La composición de la estructura de los bailarines y destaques describe momentos y elementos de la historia de los icónicos libros, que se centran en la escuela de magia Hogwarts y sus cuatro casas: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin.

El mundo fantasioso que crearon se fusionó con la magia del carnaval, que se apoderó del público y sembró diversión, ritmo y color.

Fue una de las comparsas más numerosas en la pista y obtuvo la mayor cantidad de títulos individuales entre sus figuras en competencia.

La mejor carroza

El Club Atlético Sacachispas elaboró la carroza inspirada en la cultura del país de América del Norte, Estados Unidos Mexicanos, también conocido como México. Esta carroza: con la alegoría llamada “México eterno” se eleva majestuosa como el alma del país al que representa, tejida con historia, misticismo y orgullo.

La alegoría celebra una historia que no muere, donde el espíritu de sus ancestros vive en cada símbolo. Se utilizaron elementos como la música tradicional y la cultura del país, incluyendo sus raíces ancestrales, para evocar el orgullo mexicano.

Como detalle anecdótico, la carroza tenía elementos como la pirámide del sol en el frente y, por detrás, simbolismos alusivos a los festejos del Día de Muertos y un águila. Lo particular es que se trataba de un águila calva, ave nacional de los Estados Unidos de Norteamérica.

Suele confundirse con el águila representada en el escudo de la bandera mexicana, que en realidad es un águila real, caracterizada por un plumaje de color marrón.

En contrapartida, la reina de las carrozas, del Club Radioparque, representó a Medusa, del mito de Poseidón y Medusa.

La reina del Carnaval

Iara Brítez sería la nueva reina del Carnaval 2026. Se presentó por el Club Nacional, dentro de la alegoría “Volver a Sentir”, que representaba las décadas de los 70, 80, 90 y 2000.

En sus presentaciones, representó a Freddie Mercury y a Selena Quintanilla, sobre su carro destaque, que tenía mecanismos que giraban.

La joven, de 21 años, fue la ganadora de la categoría reina de carrozas en el año 2025, convirtiéndose en la primera bailarina en tener ambos títulos de manera consecutiva.

Otras categorías

Pasista solista mujer: Jimena Pacheco (9,89), de Pettirossi;

Pasista solista varón: Rolando Bogado (9,92), de 22 de Setiembre;

Portaestandarte de banda de música: Julio Mendoza (9,85), de 22 de Setiembre;

Portaestandarte de comparsa: Nelson Pintos (9,91), de 22 de Setiembre;

Comisión de frente: 22 de Setiembre (49,69);

Comisión de cierre: Nacional (49,31);

Banda de música: Felipe Santander y su banda (9,94), de Pettirossi;

Batucada: Sur Samba (9,94), de Pettirossi.

